Brinker: Berlin braucht die AfD

ARCHIV - AfD-Landesvorsitzende Kristin Brinker spricht während der Plenarsitzung des Berliner Abgeordnetenhauses. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Berlin -Berlins AfD-Vorsitzende Kristin Brinker hat den anderen Parteien die Kompetenz abgesprochen, die Hauptstadt wirklich voranzubringen. „Berlin braucht für die Zukunft eine Alternative. Diese politische Alternative bieten nur wir“, sagte Brinker am heutigen Samstag bei einem AfD-Landesparteitag in Spandau. Das wolle die AfD in den verbliebenen rund drei Jahren der Legislaturperiode den Menschen in der Stadt auch zeigen.