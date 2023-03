Brinker bleibt AfD-Vorsitzende und teilt gegen Parteien aus Berlins AfD setzt an ihrer Spitze auf Kontinuität. Die alte und neue Vorsitzende sieht ihre Partei als einsame Kämpferin für das Gute. Und attackiert die and... dpa

Berlins AfD-Chefin Kristin Brinker stellt sich vor Beginn des AfD-Landesparteitag dem Fotografen. Paul Zinken/dpa

Berlin -Die Berliner AfD wird weiter von Kristin Brinker geführt. Auf einem Parteitag am Samstag in Spandau votierten 169 der 211 anwesenden Mitglieder für die 50-Jährige, die ohne Gegenkandidaten antrat. 33 stimmten mit Nein bei 7 Enthaltungen und 2 ungültigen Voten. Auf Brinker entfielen also 80,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die Politikerin, die seit 2021 auch AfD-Fraktionschefin im Abgeordnetenhaus ist, hatte die Parteispitze vor zwei Jahren übernommen.