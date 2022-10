Bröchler ist neuer Landeswahlleiter von Berlin Der Verwaltungswissenschaftler Stephan Bröchler tritt am Samstag offiziell das Amt als Landeswahlleiter von Berlin an. Der 59-Jährige kennt die Brisanz der n... dpa

Stephan Bröchler, neuer Landeswahlleiter, nimmt an der Pressekonferenz teil. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Berlin -Der Verwaltungswissenschaftler Stephan Bröchler tritt am Samstag offiziell das Amt als Landeswahlleiter von Berlin an. Der 59-Jährige kennt die Brisanz der neuen Aufgabe. Er gehörte der Expertenkommission an, die der Senat nach den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zum Bundestag im September 2021 eingesetzt hatte, um die damaligen Fehler aufzuarbeiten.