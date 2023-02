Bronze-Büste von Ex-Bundespräsident Joachim Gauck enthüllt Mit der Enthüllung einer gut 14 Kilogramm schweren Bronze-Büste hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag das Wirken seines Amtsvorgängers Joach... dpa

Berlin -Mit der Enthüllung einer gut 14 Kilogramm schweren Bronze-Büste hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag das Wirken seines Amtsvorgängers Joachim Gauck gewürdigt. Steinmeier hob bei einer Veranstaltung im Bundespräsidialamt in Berlin „die so prägende Eigenschaft des Joachim Gauck, den Menschen immer wieder Mut zu machen“, hervor. Schwierige Themen habe der 83-Jährige stets mit Klarheit angesprochen und bereits als Pfarrer in der DDR nie das Vertrauen und die Hoffnung auf ein freies Europa verloren. „Zukunft ist kein Schicksal; Ermutigung zum Tun, das ist die Aufgabe von Politik und des Bundespräsidenten ganz besonders“, sagte Steinmeier.