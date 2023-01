Brüder nach Anti-Terror-Einsatz in Untersuchungshaft Die zwei Männer sollen Gift für einen islamistischen Anschlag besorgt haben. Der Fall zeigt laut Experten: Deutschland steht weiter im Fokus von Terroristen ... dpa

Wegen der Gefahren, die von in der Wohnung vermuteten Giftstoffen ausgehen können, trugen die Einsatzkräfte in Castrop-Rauxel Schutzanzüge. ber/dpa Marc Gruber/7aktuell.de/Marc Gru

Castrop-Rauxel -Nach dem nächtlichen Anti-Terror-Einsatz in Castrop-Rauxel sind nach dpa-Informationen zwei beschuldigte Iraner in Untersuchungshaft gekommen. Gegen die Brüder im Alter von 32 und 25 Jahren sei am Sonntag Haftbefehl erlassen worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen. Zuvor hatte das Portal bild.de berichtet.