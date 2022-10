BSI-Lagebericht: Gefährdungslage im Cyber-Raum hoch wie nie Seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mehren sich die Cyberattacken auch in Deutschland. Oft agieren hier gewöhnliche Kriminelle, die hinter dem... dpa

ARCHIV - Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn. Oliver Berg/dpa

Berlin -Cyberkriminelle und staatliche Akteure gefährden die Sicherheit der Deutschen im Cyber-Raum so stark wie nie zuvor. Das geht aus dem Lagebericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik hervor, der am Dienstag in Berlin veröffentlicht wurde. Neben den kriminellen Aktionen, hinter denen vor allem finanzielle Motive stecken, macht die Behörde Cyber-Angriffe im Kontext des russischen Angriffs auf die Ukraine als Ursache für die hohe Bedrohung aus. Beklagt wurde auch in vielen Fällen eine unzureichende Produktqualität von IT- und Software-Produkten.