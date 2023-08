Alles begann mit einem Artikel, der letzte Woche von der italienischen Zeitung Repubblica veröffentlicht wurde. Dort ging es um ein Buch, das von dem General Roberto Vannacci verfasst und selbst publiziert wurde. „Il mondo al contrario“ lautet der Titel, auf Deutsch etwa „Die verkehrte Welt“. In kurzer Zeit verbreitete sich die Nachricht auf allen Medien und der General wurde zum Politikum.

Im Buch geht es unter anderem um Klimawandel, Einwanderung und die LGBT-Community. Vannacci, der seit 1986 im Dienst ist, kritisiert die Haltung der heutigen Gesellschaft, die ihm zufolge wenig Platz für Meinungsfreiheit und Debatten biete. Die Wogen schlugen hoch, und nun musste Vannacci seinen Posten als Generalkommandant des Militärgeografischen Instituts in Florenz räumen. Der Irak-Veteran wurde zum Dienst in einer Heereseinheit zurückgestuft.

In die Kritik geriet Vannacci für Aussagen wie „Liebe Schwule, ihr seid nicht normal“, oder dass die körperlichen Merkmale der italienischen Volleyballspielerin nigerianischen Ursprungs Paola Egonu nicht die „italienische Identität“ repräsentieren würden. Außerdem wetterte er gegen die „Diktatur der Minderheiten“ und teilte gegen Feministinnen, Umweltschützer und Einwanderer aus.

Eine der ersten Reaktionen kam direkt von ganz oben: Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto von der Partei Fratelli d’Italia (Brüder Italiens) meldete sich zu Wort und bezeichnete Vannaccis Behauptungen als „wirres Gerede“. Der General habe „mit persönlichen Wahnvorstellungen das Heer, das Verteidigungsministerium und die republikanische Verfassung diskreditiert“, schrieb Crosetto auf X (ehemals Twitter). Außerdem kündigte der Minister disziplinarische Konsequenzen für den 54-Jährigen an.

Non utilizzate le farneticazioni personali di un Generale in servizio per polemizzare con la Difesa e le Forze Armate.

Il Gen. Vannacci ha espresso opinioni che screditano l’Esercito, la Difesa e la Costituzione.

Per questo sarà avviato dalla Difesa l’esame disciplinare previsto. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) August 17, 2023

Einige, wie Verkehrsminister Matteo Salvini, befürchteten, dass die Opposition den Vorfall politisch nutzen könnte. Am Montag rief der Minister der rechtsnationalen Partei Lega den General sogar an, um sich solidarisch mit dem Buchautor zu zeigen. Salvini sagte: „Ich weigere mich zu glauben, dass es in Italien ein Ministerium der Wahrheit gibt, das sagt, was man lesen darf und was nicht.“ Er würde daher das Buch jetzt selbst lesen, um sich ein klares Bild zu verschaffen.

Wer ist General Roberto Vannacci?

Vannacci ist ein bekannter italienischer Militär. Während des Afghanistan-Krieges war er Kommandeur der Taskforce 45. Darüber hinaus bekleidete er hochrangige Positionen als Kommandeur der Fallschirmjäger und der italienischen Truppe im Irak-Krieg. Der ehemalige Kommandeur der Fallschirmbrigade Folgore besitzt zudem drei Universitätsabschlüsse auf Master-Niveau: einen in Strategischen Studien (erworben an der Universität Turin), einen in Internationalen und Diplomatischen Studien (an der Universität Triest) und einen in Militärwissenschaften (an der Universität Bukarest).

Außer der italienischen Sprache beherrscht er Englisch, Spanisch, Rumänisch und Portugiesisch. Für seine militärischen Dienste erhielt er die wichtigste Auszeichnung Italiens, den Verdienstorden der Italienischen Republik (Ritter).

Ein General spaltet die italienische Regierung

Die Reaktion von Verteidigungsminister Crosetto sorgte in seiner eigenen Partei für Aufruhr. „Gilt die Meinungsfreiheit nur für diejenigen, die Mitglieder beim Partito Democratico sind?“, schrieb Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), Vizeminister für Infrastruktur und Verkehr, auf Facebook. Er steht Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sehr nahe.



Meloni war mit ähnlichen Themen in den Wahlkampf gegangen – zum Beispiel die Erhaltung der „traditionellen Familie“ oder die Kritik an der Leihmutterschaft, die sie in der Vergangenheit als „universales Verbrechen“ bezeichnete. Viele Regierungsparteien sprechen sich immer wieder gegen eine Gendersprache aus, die ebenfalls von Vannacci kritisiert wird. Meloni selbst schweigt zu der Affäre um den umstrittenen Militär.