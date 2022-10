Buchner: Schnelle Entscheidung über Nachtragshaushalt gut Der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner, hat die geplante schnelle Entscheidung über den Nachtragshaushalt verteidigt. Rot-Grün-Rot wil... dpa

Berlin -Der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner, hat die geplante schnelle Entscheidung über den Nachtragshaushalt verteidigt. Rot-Grün-Rot will ihn bis Mitte November unter Dach und Fach bringen, noch bevor das Landesverfassungsgericht über die mögliche Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl entscheidet. „Bislang gehen wir davon aus, dass das Parlament auch nach dem Urteil am 16. November voll handlungsfähig bleibt“, sagte der SPD-Politiker der Tageszeitung „taz“ (Montag). „Wenn dem aber nicht so sein sollte, dann müssen wir vorher den Nachtragshaushalt beschließen.“