Eine der größeren Merkwürdigkeiten dieser Tage ist, dass man häufiger auf Ex-Generäle mit ausnehmend guter Laune trifft. Das liegt vermutlich daran, dass sie seit Putins Überfall auf die Ukraine gefragte Gesprächspartner in Nachrichtensendungen und Talkshows sind. Nachdem man in den letzten Jahren kaum Interesse an ihrer Expertise zeigte, können sich einige von ihnen kaum vor Nachfragen retten. Manche wirken dabei besonders schneidig.

Auf den ehemaligen General und früheren Generalinspekteur der Bundeswehr Klaus Naumann trifft das nicht zu. Er ist ein Mann, der seine Worte bedächtig wählt. Doch auch er sagt in diesen Tagen erstaunliche Sätze. „Ich bin sehr entspannt und mache mir wenig Sorgen wegen der Sicherung der Ostflanke der Nato“, sagte er am Montag und ließ wenig Zweifel daran, dass er der Meinung ist, dass die Abschreckungsstrategie der Nato auch im aktuellen Krieg funktioniert. In dieser Hinsicht sei er zuversichtlicher als während seiner gesamten aktiven Dienstzeit, so Naumann: „Ich bin sicher, dass wir unser Bündnisgebiet schützen können.“ Putin werde sich nicht gegen 30 freie Nationen stellen.

Langen Müller Verlag Future War Die Autoren John R. Allen (General a. D. des United States Marine Corps), Frederick Ben Hodges (Generalleutnant a. D. der United States Army,) und der britische Militärhistoriker Julian Lindley-French schildern ein fiktives Szenario, in dem Europa an den Rand des Dritten Weltkrieges gerät. LMV, München 2022, 34 Euro

Naumann sprach bei der Vorstellung eines Buches, für das er das Vorwort geschrieben hat. Es heißt „Future War: Die Bedrohung und Verteidigung Europas“, kam im vergangenen Jahr auf Englisch heraus und erschien nun in deutscher Übersetzung. Durch den Krieg in der Ukraine ist der Titel zwar bereits jetzt veraltet, das Anliegen des Buches aber könnte gar nicht aktueller sein. Am Montag wurde es in Berlin vorgestellt und natürlich stand der gegenwärtige Krieg im Mittelpunkt der Diskussion.

In seinem Vorwort zu dem Buch geißelt der 81-jährige Naumann Deutschland als eine Nation, die notorisch nach innen blickt und dessen Politiker „das Volk durch großzügigen, aber von künftigen Generationen kaum noch zu bezahlenden Sozialtransfer einlullten und Wettbewerbsfähigkeit oft durch Unruhe vermeidende Sanktionen bewahrten“. Das Buch sei ein Weckruf für Europa, so Naumann.

Geschrieben wurde es von John R. Allen (General a. D. des United States Marine Corps), Frederick Ben Hodges (Generalleutnant a. D. der United States Army,) und dem britischen Militärhistoriker Julian Lindley-French. Diesen bezeichnete Hodges am Montag als Kopf des Autorentrios. Es beschreibt auf gut 400 Seiten den Angriff auf Europa, das durch eine weitere, diesmal künstlich erschaffene Covid-Pandemie geschwächt ist. Russland verleibt sich in einem nun wenige Tage dauernden Blitzkrieg die baltischen Staaten ein. Europa muss das hinnehmen, weil die USA damit befasst sind, sich den chinesischen Expansionsgelüsten zu erwehren.

Das Kriegsszenario im Buch endet damit, dass Putin die deutsche Bundeskanzlerin anruft: „Er teilte ihr mit, dass seine ‚begrenzte Korrektur‘ vorbei sei, und dass Russland mit dem neuen strategischen ‚Gleichgewicht‘ in Europa zufrieden sei.“ Die USA zeigten sich wenig bereit, wegen unbedeutender kleiner Staaten, die die meisten Amerikaner gar nicht kennen, eine nukleare Auseinandersetzung zu riskieren. Die EU streitet über Sanktionen und Putin ist zu Hause der große Kriegsheld. So schließt das Szenario im Buch, an das die Autoren viele Kapitel anschließen, in denen sie auf notwendige technische Aus- und Aufrüstung verweisen, um die Nato und damit auch Europa verteidigungsbereiter für den anstehenden Hyper-Krieg zu machen, der mit Künstlicher Intelligenz und Cyberattacken geführt werde. Das ist dann der Moment, in dem der Leserin und dem Leser klar wird, dass es eben doch erst einmal um eine Hypothese in dem Buch geht.

Darauf verwies am Montag auch der frühere Verteidigungsminister Thomas de Maizière, der das Buch dem fast durchweg männlichen Publikum in den Räumen der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik vorstellte. Es sei ein wichtiges und äußerst sachkundiges Buch, das in den Sicherheitshorizont auch den Zivil- und Katastrophenschutz mit einbeziehe. Aber, so de Maizière: „Ich finde, es ist zu pessimistisch.“ So gingen die Autoren mit der Europäischen Union hart ins Gericht, setzten sie aber auch mit Europa gleich. „Großbritannien und Norwegen sind jedoch wichtige Partner, die man nicht außen vor lassen kann“, sagte der CDU-Politiker. Die Einstellung gegenüber den USA fand er wiederum nicht kritisch genug: „Es gibt nicht nur das Biden- Amerika, sondern auch das Trump-Amerika.“

De Maizière hält im Buch zudem die Stärke Russlands für überschätzt. Darin sei so viel von Künstlicher Intelligenz und Cyberangriffen die Rede, dabei zeige sich gerade beim Kriegsverlauf in der Ukraine, dass beim russischen Militär die Modernisierung offenbar gescheitert sei. „Außerdem scheint es mit dem Können der russischen Soldaten auch nicht so weit her zu sein“, sagte der CDU-Politiker. Der Westen solle daher seine Stärke nicht unterschätzen.

Frederick Ben Hodges pflichtete ihm angesichts der jüngsten Entwicklungen bei. Man habe, so Hodges, bei der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz bis in den Kreml hören können, wie Europa eine Tür zugeschlagen habe. Deutschland sei angesichts seiner Größe und Wirtschaftskraft der Schlüssel bei der Stärkung der europäischen Verteidigungskraft. „Deutschland ist für die USA der wichtigste Bündnispartner in Europa“, sagte Hodges und verwies dabei auch auf die US-Stützpunkte in Landstuhl und Rammstein.

Mitautor Julian Lindley-French verwies dagegen auf die Rolle Chinas, das ähnliche Bestrebungen zeige wie Russland. Es sei eher eine zeitliche Frage, wann und wie China sich Taiwan einverleiben werde. Im Publikum saß auch der taiwanesische Repräsentant in Deutschland, Jhy-Wey Shieh, der die gleichen Befürchtungen äußerte und das Interesse seines Landes an einer starken Nato bekräftigte.

Der nächste Konflikt könnte mit China sein

Ein erstarktes Europa, so die These in dem Buch, wäre nicht nur für die USA ein wichtigerer Partner, sondern auch ein Machtfaktor gegen China. „Future War“ macht damit unmissverständlich klar, dass Europa längst nicht mehr die Insel der Seligen ist, für die es sich zu lange gehalten hat. Aber es gibt auch Versöhnliches. Ganz am Ende findet sich ein zweites Szenario des eingangs geschilderten Kriegs. Darin bezwingt ein geeintes Europa den russischen Aggressor und verhindert den Dritten Weltkrieg. Militärs lieben eben auch das Happy End. Es sollte möglichst bald auch für die Ukraine wahr werden.