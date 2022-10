Bürgermeisterin, Stadträtin – alles neu in Berlin-Mitte. Doch wie lange noch? 

Die Bildungspolitikerinnen Stefanie Remlinger und Maja Lasic treten neue Posten im Bezirk an. Aber vielleicht ist in 100 Tagen schon wieder alles vorbei.

Das Leben einer Politikerin hält manche Überraschung parat. Vor einem Jahr waren die Bildungsfachfrauen Stefanie Remlinger (Grüne) und Maja Lasic (SPD) beim Versuch gescheitert, erneut ins Berliner Abgeordnetenhaus einzuziehen. Die Berufspolitikerin Remlinger wurde daraufhin von ihrer Partei ins Amt der Bildungsstadträtin des Bezirks Mitte gehievt, die Diplom-Biologin Lasic wurde per Quereinstieg Lehrerin.

Seit einer Woche ist Remlinger nun Bürgermeisterin von Mitte und Lasic Bildungsstadträtin desselben Bezirks. Doch es kann sein, dass beide ihre neuen Posten bereits in 100 Tagen wieder verlieren.

Verwirrend? Sicher. Und vielleicht kommt es ja doch anders, und sie können in ihren neuen Ämtern bleiben. Noch verwirrender? Natürlich.

Der Reihe nach: Die grüne Rathauschefin Remlinger ist Nachfolgerin von Stephan von Dassel, der nach einem Finanzskandal wie aus einem Mafia-Krimi bei den eigenen Leuten in Ungnade gefallen war. Lasic ist Remlingers Nachfolgerin als Stadträtin. Beide lieben ihre neue Posten, sagen sie. Und wollen sie bis ans Ende der Wahlperiode 2026 behalten, sagen sie.

Die Unwägbarkeiten hängen mit der wahrscheinlichen Wiederholung der Wahlen im Februar zusammen. Mitte November will das Landesverfassungsgericht entscheiden. Und dabei soll es auch offene Fragen klären. Zum Beispiel, ob sich mit der Wiederholung der Wahlen zu Abgeordnetenhaus und Bezirksparlamenten auch die Zusammensetzung der Bezirksämter ändert.

Am Freitag, bei einer Vorstellungsrunde mit Maja Lasic vor der Presse, war Stefanie Remlinger ganz klar: Sollten die Grünen nicht mehr stärkste Partei im Bezirk bleiben, wolle sie sich zur Disposition stellen. Lasic sagte, sie würde ihr mögliches Abgeordnetenhausmandat nicht annehmen, sondern im Bezirk bleiben.

Wie dem auch sei. Derzeit findet sich Remlinger noch in ihre Rolle ein, manches Aha-Erlebnis inklusive. So durfte sie am Freitag erleben, welches Gewicht jedes ihrer Worte ab jetzt hat. So sagte sie, Sporthallen kämen als Wahllokale eher nicht infrage. Diese wolle man angesichts „einer unsicheren Flüchtlingslage“ nicht verplanen.

Ups! Wusste die Bezirkspolitikerin etwa nicht, dass es erklärtes Ziel des Senats – also der Landesebene – ist, eine Unterbringung von Flüchtlingen in Sporthallen unbedingt zu vermeiden? Sie seien kein Ort für menschenwürdige Unterbringung. Außerdem würden sie eben für den Sport gebraucht. In der Flüchtlingskrise 2015 kippte die Stimmung, auch weil Hallen über Monate belegt waren.

Kaum hatte also Remlinger – ob unbedacht oder nicht – über Flüchtlingsunterkünfte gesprochen, reagierte die Opposition im Abgeordnetenhaus. „Jetzt rächt sich, dass der Senat viel zu lange nichts getan hat“, sagte CDU-Chef Kai Wegner. Er fordere dringend, dass keine Schulsporthalle geschlossen wird.

Jetzt zieht Stefanie Remlinger erst mal in Stephan von Dassels Büro im Rathaus an der Turmstraße ein. „Ich mache sicher nicht alles anders als er“, sagte sie. „Er war schon ein guter Bürgermeister.“ Aller Anfang ist schwer.