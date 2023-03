BUND gegen Ausbau des U-Bahn-Netzes in Berlin Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Berlin hat sich gegen Überlegungen gestellt, das Berliner U-Bahn-Netz stark auszubauen. „Die Vision der Berline... dpa

Berin -Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Berlin hat sich gegen Überlegungen gestellt, das Berliner U-Bahn-Netz stark auszubauen. „Die Vision der Berliner Verkehrsbetriebe, das Berliner U-Bahn-Netz auf 318 Kilometer mehr als zu verdoppeln, ist vor allem eines: die komplette Verkennung der verkehrspolitischen Notwendigkeiten in der Stadt“, erklärte BUND-Landesgeschäftsführer Tilmann Heuser am Sonntag. Er sprach von „Größenwahn.“