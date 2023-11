Migrationskrise – Berliner CDU fordert: „Die Ampel muss sofort unsere Grenzen sichern“

Berlins Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) schlägt Alarm: Berlin braucht dringend Geld vom Bund, um Flüchtlinge angemessen unterbringen und versorgen zu können. Und die Bundesregierung? Pocht auf die Einhaltung der Schuldenbremse, die weitere Sozialausgaben nicht zulassen würde. Am Montag beraten nun die Ministerpräsidenten der Länder gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin, wie man der Migrationskrise Herr werden soll.

In einem Positionspapier zur Ministerpräsidentenkonferenz, das der Berliner Zeitung vorliegt, stellt Cansel Kiziltepe jetzt brisante Forderungen an den Bund. Dieser müsse „die Schuldenbremse aussetzen“ und „Geld investieren“, heißt es im Papier mit dem Titel „Für eine gelingende Integration“. Im Asyl- und Aufenthaltsrecht müssten ferner die Verfahren beschleunigt und die im Ausland erworbenen Berufs- und Bildungsabschlüsse leichter anerkannt werden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Berliner Sozialsenatorin: Forderung nach Bezahlkarten ist realitätsfern

Der Bund müsse bei der Integration darüber hinaus stärker in die Pflicht genommen werden und ein verlässliches Monitoring- und Meldesystem für die Länder einrichten, so die Sozialsenatorin weiter. „Wir brauchen bundesweite Steuerungs- und Verteilungsmöglichkeiten, die flexibel funktionieren“, schreibt sie. Von einer aktiven Begrenzung des Zuzugs nach Deutschland ist allerdings bei ihr – anders als bei Bundeskanzler Scholz – mit keinem Wort die Rede.

Kiziltepe teilte auf Nachfrage der Berliner Zeitung mit, sie erhoffe sich von der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag „eine Versachlichung der Debatte“. Laut Kiziltepe habe Berlin „seit 2015 viel gelernt und aufgebaut. Unsere integrationspolitischen Konzepte und Strukturen, von Berliner Verwaltung und Zivilgesellschaft entwickelt, haben sich oftmals bewährt.“ Ob deren Umsetzung weiterhin gelingt, hänge auch von einer „nachhaltigen und bedarfsgerechten Finanzierung durch den Bund“ ab. Kiziltepe kritisiert gegenüber der Berliner Zeitung einen „Überbietungswettbewerb populistischer und zumeist unrealistischer Forderungen“.



Ein Beispiel: Die Sozialsenatorin hält es für realitätsfern, Bezahlkarten anstatt des bislang an Flüchtlinge ausgezahlten Bargelds einzuführen. Diese Maßnahme sei kurzfristig nicht realisierbar, sie erzeuge einen riesigen Verwaltungsaufwand und sei zudem der Steuerung der Migration nicht dienlich, sagt sie.

Kiziltepe sagt außerdem, es gebe Migrationsforschern zufolge keinen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen verstärkter Migration und Barzahlungen. Bargeld für Flüchtlinge sei entsprechend kein Pull-Faktor, das heißt kein Anreiz für die Einwanderung in die Sozialsysteme: „Die Asylbewerberleistungen sind so gering berechnet, dass sie für die beziehende Person selbst kaum zum Leben reichen“, so die Sozialsenatorin. Außerdem befürchtet sie Diskriminierung von Flüchtlingen an Supermarktkassen, wenn sie dort mit Bezahlkarten zahlen müssten.

Dirk Stettner (CDU): Ampel muss Zuzug sofort begrenzen

Ihr Koalitionspartner im Abgeordnetenhaus sieht das anders. Dirk Stettner, Fraktionsvorsitzender der CDU im Abgeordnetenhaus, sagte der Berliner Zeitung, Bezahlkartensysteme seien nach seiner Einschätzung „in wenigen Monaten umsetzbar“. Er halte eine deutschlandweite Regelung „für sehr sinnvoll“.



Anders als Kiziltepe fordert Stettner außerdem eine aktive Begrenzung des Zuzugs von Migranten und Flüchtlingen: Die Ampel müsse sofort die deutschen Grenzen sichern „und den Zustrom an Migranten ohne jede Bleibeperspektive beenden“. Ohne eine aktive Begrenzung des Flüchtlingsstroms durch den Bund, so Stettner, könnten die derzeit überforderten Kommunen „das sonst nicht schaffen“. Er klagt: „Wir werden weder den Menschen vor Ort noch den Migranten gerecht“.



Stettner fordert, die Bundesregierung müsse „wenigstens die finanzielle Verantwortung für ihre Flüchtlingspolitik übernehmen.“ Das heißt für ihn konkret, dass der Bund den Ländern finanziell stärker unter die Arme greifen muss. „Wer bestellt, bezahlt auch. Allein Berlin braucht Milliarden dafür“, so Stettner.

Berlin plant 8000 Plätze mehr für Flüchtlinge bis Jahresende

Wie die Lage in Berlin ist? Die Stadt habe bis Jahresende eine Kapazitätserhöhung von 8000 Plätzen geplant, so Kiziltepe. Davon seien 7000 bereits abgesichert. Das „dynamische Fluchtgeschehen“ erschwere Prognosen darüber, „wie viele Menschen in den nächsten Wochen und Monaten zu uns kommen werden“. Die Sozialsenatorin weiter: „Bei diesen dynamischen Ankunftszahlen werden wir immer und kontinuierlich auf der Suche nach neuen Unterbringungsmöglichkeiten sein“.

Die Forderung, abgelehnte Asylbewerber schneller abzuschieben, hält Kiziltepe für eine „Scheinlösung“. Ihr zufolge könnten von den jetzt in Berlin lebenden knapp 180.000 Geflüchteten nur 2000 abgeschoben werden. Zudem habe man gemeinsam mit der CDU im Koalitionsvertrag beschlossen, dass „freiwillige Rückkehr“ Vorrang gegenüber Rückführungen habe, so Kiziltepe.



Tatsächlich ist im Koalitionsvertrag davon die Rede, dass die freiwillige Rückkehr gefördert werden solle. Doch auch Abschiebungen sind darin ein Kernthema. Für Berlin habe insbesondere die „schnelle und konsequente Rückführung“ von Gefährdern und von verurteilten Mördern, Totschlägern und Vergewaltigern Priorität, ist im Koalitionsvertrag aus dem April zu lesen. Dafür werde man „die nach Bundesrecht möglichen aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zielgerichtet nutzen.“ Für die Koalition aus CDU und SPD bleibt der Koalitionsvertrag der Leitfaden für alle ihre politischen Entscheidungen.