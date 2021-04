Berlin - Noch gibt es Unmut über die bundesweite verschärfte Notbremse mit Ausgangssperren und möglichen Schulschließungen ab einer Inzidenz von 165, die seit vergangenem Sonnabend gilt. Doch der Ruf nach Lockerungen wird lauter – und darüber diskutierten am Montag die Länderchefs mit dem Bund bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Dabei ging es vor allem über mehr Rechte für Geimpfte und Corona-Genesene. Im Mittelpunkt stand die Frage, welche Freiheiten diese Menschen zurückbekommen und welche nicht. Und die Debatte darüber, ob negativ Getestete ebenso dazugehören. Kanzlerin Angela Merkel warnte allerdings vor dem Treffen, in der Diskussion um die Rückgabe von Freiheitsrechten Geimpfte und Getestete gleichzustellen. Für Getestete könne nicht das gelten, was für vollständige Geimpfte gelte, sagte Merkel. Die Sicherheit der Impfung sei viel robuster als die Sicherheit von Tests.

Doch welche Freiheiten kann es für vollständig Geimpfte und Genesene geben? Angedacht sind Ausnahmen von den geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Konkret: Kontaktbeschränkungen in Gemeinschaftseinrichtungen wie Altenheimen könnten gelockert und Ausgangssperren für Geimpfte über Bord geworfen werden. Außerdem soll es Lockerungen bei Einreiseregeln, Zugang zu Ladengeschäften und bestimmten Dienstleistungen geben, heißt es in einem Eckpunktepapier der Regierung. Das wären dieselben Ausnahmen, die für negativ Getestete gelten. Reisende, die vollständig geimpft sind, könnten sich freier bewegen. Bisher gilt bei Flugreisen bei der Rückkehr nach Deutschland eine Testpflicht, bei der Rückkehr aus Ländern mit hohen Infektionszahlen müssen sich Reisende in Deutschland in eine Quarantäne begeben. Weiterhin gelten soll allerdings jedoch auch für Geimpfte, Genesene und Getestete noch für einen längeren Zeitraum die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.