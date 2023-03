Bundesanwaltschaft klagt mutmaßlichen IS-Anhänger an Ein mutmaßlicher IS-Anhänger muss sich aller Voraussicht nach bald in Berlin vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft hat dort am Kammergericht Ankla... dpa

Karlsruhe -Ein mutmaßlicher IS-Anhänger muss sich aller Voraussicht nach bald in Berlin vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft hat dort am Kammergericht Anklage erhoben, wie die Karlsruher Behörde am Mittwoch mitteilte. Sie wirft dem Mann, der seit August 2022 in Untersuchungshaft sitzt, unter anderem die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Das Kammergericht muss die Anklage noch zulassen.