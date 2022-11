Bundesarbeitsminister Heil: SPD hat gute Chancen zu gewinnen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat der Berliner SPD Mut gemacht für den Fall einer Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl. „Ich weiß, dass es sein ... dpa

ARCHIV - Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales, spricht im Bundestag. Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Berlin -Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat der Berliner SPD Mut gemacht für den Fall einer Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl. „Ich weiß, dass es sein kann, dass ihr noch mal in den Wahlkampf müsst. Wenn das so ist, gilt der Satz: Rührt die Trommel und fürchtet euch nicht“, sagte Heil am Samstag beim Landesparteitag in Berlin-Neukölln. Die Berliner SPD habe gute Chancen zu gewinnen.