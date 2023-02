Bundeskanzler und Bürgermeisterin sind zu Besuch bei Bayer Bundeskanzler Olaf Scholz und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sind am Montag (14.30 Uhr) zu Gast bei der Bayer AG am Standort in Berlin-Weddi... dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). ld Christian Charisius/dpa/Archivbi

Berlin -Bundeskanzler Olaf Scholz und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sind am Montag (14.30 Uhr) zu Gast bei der Bayer AG am Standort in Berlin-Wedding. Dort wollen sich die beiden SPD-Politiker gemeinsam mit Vorstandsmitglied Stefan Oelrich die Forschungsräume des börsennotierten Chemie- und Pharmakonzerns ansehen. Oelrich ist seit 2018 Leiter der sogenannten Division Pharmaceuticals - der Abteilung, die sich um die Erforschung und Entwicklung von Spezialmedikamenten kümmert.