Bundesmittel für Gen- und Zelltherapie-Zentrum bewilligt

Berlin -Für den Aufbau eines Zentrums für Gen- und Zelltherapie in Berlin sollen im kommenden Jahr vier Millionen Euro vom Bund zur Verfügung gestellt werden. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestages am Donnerstag beschlossen. Mittelfristig sollen mehr als 40 Millionen Euro an Bundesmitteln bereitgestellt werden, wie der FDP-Fraktionsvorsitzende Christoph Meyer mitteilte. Der Bundestag muss dem Etat noch final zustimmen. Wie viel Geld insgesamt in das Projekt fließen soll, war zunächst nicht bekannt.