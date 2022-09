Die CDU will ein soziales Pflichtjahr für junge Menschen einführen

Die CDU hat sich für die bundesweite Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahrs ausgesprochen und eine freiwillige Variante abgelehnt. Der Parteitag in Hannover stimmte am Samstag nach einer kontroversen Diskussion mehrheitlich für einen entsprechenden Antrag.

Als Gesellschaftsjahr verstehe man einen Dienst, „der es allen jungen Menschen ermöglicht, sich zeitweilig und konkret für unser Land und für unsere Gesellschaft zu engagieren“, heißt es in dem Antrag, den unter anderem die stellvertretenden Bundesvorsitzenden Carsten Linnemann und Silvia Breher sowie Junge-Union-Chef Tilman Kuban initiiert hatten. Dieser hatte aber zunächst offengelassen, ob es sich um eine Pflicht oder einen Freiwilligendienst handeln solle.

Kuban plädierte auf dem Parteitag für die freiwillige Variante. Nach der unseligen Rolle, die die CDU beim Thema Uploadfilter gespielte hat und nach den Erschwernissen der Corona-Zeit dürfe man die Jugend nicht wieder vor den Kopf stoßen, sagte er. Auch der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter warb für das freiwillige Dienstjahr. Er verwies dabei auf die Grundwerte-Charta, die man kurz zuvor verabschiedet hatte: „Wir wollen eine Gesellschaft, die ermutigt und sich engagiert und keinen Staat, der bevormundet und befiehlt.“

Die Bundestagsabgeordnete Serap Güler freute sich dagegen über den Beschluss. „Jeder Mensch hat bei uns Rechte, aber eine Gesellschaft funktioniert in der Kombination mit Pflichten“, sagte sie der Berliner Zeitung nach der Abstimmung. „Ich bin überzeugt, dass viele junge Menschen durch so ein Jahr, das der Staat ihnen nach der Schulzeit schenkt, vieles zurückbekommen und es ihnen helfen kann, sich erstmal zu orientieren.“ Man könne so auch viele Jugendliche erreichen, die über die Möglichkeit eines Sozialen Jahres gar nicht informiert seien. „Alles in allem glaube ich, dass es viel zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur gesellschaftlichen Resilienz beitragen kann“, so Güler.

In der Begründung zum Antrag hieß es: „Viele Menschen bewegen sich nur noch in digitalen und sozialen Echokammern. Für unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft ist eine solche Entwicklung Gift.“ Außerdem fördere ein Gesellschaftsjahr die Persönlichkeitsentwicklung und mache den Staat widerstandsfähiger.

Wo die jungen Menschen den Dienst absolvieren können, soll möglichst flexibel ausgelegt werden, „sei es bei sozialen Einrichtungen, in Krankenhäusern, bei der Bundeswehr, im Zivilschutz beim THW oder bei der Feuerwehr, über anerkannte Hilfsorganisationen im Ausland oder im Sport und in der Kultur oder bei Natur- und Umweltschutzverbänden“. Entlohnt werden solle der Dienst durch ein „attraktives Dienstgeld“.

Der Antrag sieht vor, dass das Dienstjahr „in der Regel unmittelbar nach dem Schulabschluss“ absolviert werden soll, eine entsprechende Rechtspflicht solle mit Vollendung des 18. Lebensjahrs eintreten, wobei auch ein früheres Absolvieren möglich sein solle. (mit dpa)