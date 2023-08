Bundespolizei entdeckt illegal eingereiste Menschen

Radekow/Küstrin-Kietz -Beamte der Bundespolizei in Brandenburg haben nahe der polnischen Grenze 19 illegal eingereiste Flüchtlinge aufgegriffen. Die Beamten entdeckten 13 Syrer am Mittwoch nahe Radekow in der Uckermark und 6 Iraner in Küstrin-Kietz im Landkreis Märkisch-Oderland. Wie die Bundespolizei am Donnerstag weiter mitteilte, trafen die Beamten in Radekow auch einen 37-jährigen Georgier an, der die Syrer mutmaßlich in einem Kleintransporter nach Deutschland schleuste. Der Mann wurde festgenommen.

Wie sich herausstellte, lagen gegen ihn zwei Haftbefehle vor. Er hat wegen Diebstahls eine mehrjährige Haftstrafe zu verbüßen. Die Geflüchteten wurden in die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg gebracht. Um drei unbegleitete Minderjährige kümmert sich das zuständige Jugendamt.