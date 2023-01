Bundespolizei nennt Vornamen nach Waffenfunden Die durch die Silvesterkravalle aufgekommene Migrationsdebatte ist noch immer nicht beendet. Nun gibt die Berliner Bundespolizei auf Twitter ein Statement de... dpa

ARCHIV - Der Schriftzug Bundespolizei ist auf einem Einsatzwagen zu sehen. ld/ZB Matthias Rietschel/dpa-Zentralbi

Berlin -Die Berliner Bundespolizei zieht mit einer Meldung zu den Vornamen von Waffenbesitzern bei Twitter viel Aufmerksamkeit auf sich. „Weil uns die Frage nach den #Vornamen der deutschen Staatsangehörigen (leider) sehr oft hier gestellt wurde, hier die Vornamen: Tim Oliver, Andre, Claus-Bernhard“, heißt es in einem Tweet. Hintergrund war eine Meldung der Bundespolizei zu Waffenfunden am vergangenen Wochenende an S-Bahnhöfen in Berlin und Brandenburg. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.