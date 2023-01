Bundespolizei und Zoll: Einschleusung von 13 Menschen auf Die Bundespolizei und der Zoll haben in Frankfurt (Oder) eine Einschleusung von 13 Menschen aufgedeckt. Bundespolizisten fanden die Menschen im Alter von 18 ... dpa

Frankfurt (Oder) -Die Bundespolizei und der Zoll haben in Frankfurt (Oder) eine Einschleusung von 13 Menschen aufgedeckt. Bundespolizisten fanden die Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren nach umfangreicher Suche an der Anschlussstelle Mitte der A12, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Zuvor hatten Beamte des Zolls bei einer Kontrolle am Donnerstagabend im Laderaum eines Transporters ausschließlich zurückgelassenes Gepäck entdeckt.