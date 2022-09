Bundespolizei zerschlägt mutmaßliches Schleusernetzwerk Unter anderem auf den Ladeflächen von Kleintransportern sollen Schleuser Flüchtlinge nach Deutschland gebracht haben. Eine Polizeirazzia hat den kriminellen ... dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagen. Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Koblenz -Die Bundespolizei ist mit einer Razzia in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern gegen ein mutmaßliches Schleusernetzwerk vorgegangen. Dabei durchsuchten die Beamten am frühen Dienstagmorgen 20 Wohn- und Geschäftsräume und vollstreckten sechs Untersuchungshaftbefehle, wie die Bundespolizeidirektion Koblenz mitteilte. Der Schwerpunkt der Polizeiaktion war in Nordhessen. Auch Spezialkräfte waren im Einsatz, da die Ermittler davon ausgingen, dass drei der mutmaßlichen Täter Schusswaffen hatten.