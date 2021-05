Berlin - Er will nochmal. Das deutsche Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier hat am Freitag erklärt, für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zur Verfügung zu stehen. Er wolle dazu beitragen, die in der Zeit der Corona-Pandemie entstandenen Wunden zu heilen und die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden, sagte der 65-Jährige in seinem Statement. Außerdem wolle er dabei helfen, Brücken zu bauen, „in eine Zukunft, die uns noch große gemeinsame Leistungen abverlangen wird“.