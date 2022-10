Bundespräsident: Diskriminierung der Roma muss aufhören Vor zehn Jahren wurde in Berlin das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas eröffnet. Hat sich die Lage der Minderheit verän... dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht beim Festakt am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma in Berlin. Soeren Stache/dpa

Berlin (dpa) – -Eine Wohnungsbesichtigung, die mit einer Absage endet. Misstrauen der Polizei. Pöbeleien und Hass auf der Straße. Bis heute werden Sinti und Roma auch in Deutschland oft ausgegrenzt, daran erinnerte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag in Berlin und richtete einen Appell an alle im Land: „Die alltägliche Diskriminierung von Roma und Romnja, die muss aufhören.“