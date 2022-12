Bundespräsident Steinmeier besucht Albanien Im Rahmen seiner Westbalkan-Reise ist Steinmeier in Albanien eingetroffen. Zentrales Thema wird die angestrebte Aufnahme des Landes in die Europäische Union ... dpa

Tirana -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einen zweitägigen Besuch in Albanien begonnen. Er traf am Donnerstagvormittag aus Nordmazedonien kommend in der Hauptstadt Tirana ein, wo er von Staatspräsident Bajram Begaj an seinem Amtssitz mit militärischen Ehren begrüßt wurde. Wie schon in Skopje wird Steinmeier auch in Tirana eine Rede vor dem Parlament halten. Vorgesehen ist zudem ein Gespräch mit Ministerpräsident Edi Rama.