Bundespräsident Steinmeier besucht Landesgartenschau

ARCHIV - Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Beelitz -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Donnerstag (14.30 Uhr) die Landesgartenschau in Beelitz. Dabei will Steinmeier sich auch in Bild vom sanierten Stadtkern machen, wie das Bundespräsidialamt mitteilte. Die Stadt mit ihren etwa 12 000 Einwohnern im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist für den Spargelanbau bekannt. Bei Beelitz hatte im Juni ein großer Waldbrand gewütet, der erst nach Tagen eingedämmt werden konnte.