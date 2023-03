Schneckentempo bei Digitalisierung: Rechnungshof kritisiert Nancy Faeser scharf

Der Bundesrechnungshof hat die Bundesregierung in Sachen Digitalisierung scharf kritisiert. Konkret geht es um die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Das klingt sehr technisch, aber dieses Gesetz sollte Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, Verwaltungsleistungen von Bund und Ländern auch online zu organisieren.

Für die Umsetzung hatte der Bund 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, damit bis Ende 2022 ein großer Teil der Behördengänge online erledigt werden kann. In Wahrheit ist das aber erst bei einem sehr geringen Teil der Aufgaben der Fall. In einem Bericht des Rechnungshofes an den Haushaltsausschuss des Bundestages, der auch der Berliner Zeitung vorliegt, heißt es: „Bislang sind erst 19 Prozent der digitalisierbaren Verwaltungsleistungen verfügbar.“

Und auch diese ernüchternde Bilanz gelang nur mit einem Trick, moniert der Rechnungshof weiter: Bund und Länder definierten eine Verwaltungsleistung nämlich schon dann als online verfügbar, wenn dies nur in einer einzigen Kommune der Fall ist. „Tatsächlich haben Bund und Länder im Digitalisierungsprogramm Föderal nur drei der 35 hoch priorisierten OZG-Leistungen deutschlandweit online verfügbar gemacht“, schreiben die Prüfer. „Das BMI beschönigt den Fortschritt.“

Verantwortlich für diese schlappe Leistung ist das Bundesinnenministerium, das die Umsetzung des Gesetzes koordinieren soll. „Das BMI stellte nicht sicher, dass die Voraussetzungen für die Umsetzung des OZG rechtzeitig geschaffen wurden“, schreiben die Autoren.

„Es benötigte fast die Hälfte der im OZG vorgesehenen Umsetzungsfrist, um zu klären, welche Verwaltungsleistungen in welchem Umfang und in welcher Reihenfolge zu digitalisieren waren.“ Um weitere Verzögerungen zu verhindern, habe das BMI nun eine Planung vorzulegen, wie es die Umsetzung des Gesetzes künftig steuern werde.

Geplant ist, dass Bund und Länder den Online-Zugang zu ihren Verwaltungen über Portale gewährleisten. Diese wiederum sollten zu einem Portalverbund zusammengeschlossen werden. Doch die Sicherheitsverordnung für den Portalverbund hat das BMI erst im Januar 2022 erlassen – zu wenig Zeit für die Länder, um fristgerecht fertig zu werden. Warum die Verordnung so spät kam, hat das BMI dem Rechnungshof nach dessen Aussage nicht mitgeteilt.

Die Bundesregierung versucht seit 2015 vergeblich IT-Lösungen zu vereinheitlichen. Weil sich das BMI so viel Zeit bei der Umsetzung gelassen habe, hätten Bundesbehörden für gleiche Funktionen – etwa bei der Verwaltung von Online-Formularen – eigene IT-Lösungen entwickelt. Diesen Wildwuchs müsse das Ministerium beenden, fordert der Rechnungshof.

Die Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch (Die Linke) kritisierte den geringen Ehrgeiz der Ampelregierung: „Im Koalitionsvertrag kommt das Wort ‚Digitalisierung‘ 63 Mal vor. Bei der Umsetzung bleibt es aber beim analogen Schneckentempo“, sagte sie der Berliner Zeitung am Mittwoch. Deshalb müssten die Bürger im Jahr 2023 für 90 Prozent der Vorgänge mit Papierformularen zum Amt. „Nancy Faeser muss erklären, warum 2022 nur die Hälfte der Haushaltsmittel für das Onlinezugangsgesetz abgeflossen sind und bis wann das Projekt endlich fertig sein soll“, so Lötzsch. „Alles andere ist Wählertäuschung.“