Die internationale Afghanistan-Politik ist voller Widersprüche und Rückschläge. So niederschmetternd wie derzeit war die Situation seit vielen Jahren nicht mehr. Während die Vereinten Nationen planen, die Löhne von Taliban-Kämpfern mit Hilfsgeldern zu subventionieren, die Uni-Einrichtungen beschützen, sind die früheren Ortskräfte deutscher Firmen und Organisationen auf private Spenden angewiesen, um sich irgendwie die Flucht zu ermöglichen.

Die Bundesrepublik hat bisher rund 25.000 ehemaligen Ortskräften zugesagt, sie in der Bundesrepublik aufzunehmen, bisher sind aber erst rund 7000 hier angekommen. Das ging jüngst aus einer Anfrage der Linke-Fraktion im Bundestag an die Bundesregierung hervor. Dennoch gehören sie zu den Glücklicheren, weil sie schon ihre Zusagen haben. Zehntausende andere könnten das Nachsehen haben, weil die Bundesregierung offenbar die Hürden für die Anerkennung hochgesetzt hat. Diesen Vorwurf erhebt Axel Steier, Mitbegründer und Sprecher von Mission Lifeline, einem Verein, der vor allem im Mittelmeer Migranten aus Seenot rettet.

Seit dem Sommer widmet Steier einen großen Teil seiner Zeit afghanischen Ortskräften, die für deutsche Firmen und Organisationen gearbeitet haben und nach dem Einmarsch der Taliban nicht mehr rechtzeitig flüchten konnten. Er ist mit mehreren Gruppen in Kontakt, die sich zum großen Teil noch in Afghanistan befinden und dort versteckt halten. Nun hat er festgestellt, dass die neue Bundesregierung die Praxis änderte und das Verfahren verschärft. „Es werden offenbar nur noch jene Ortskräfte anerkannt, die im Sommer 2019 oder später für deutsche Einrichtungen gearbeitet haben, wenn sie nicht vorher eine Gefährdungsanzeige gemacht haben“, sagte Steier im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Das aber hätten die wenigsten, weil sie damit ihre Kündigung riskiert hätten. „Außerdem war vor einigen Jahren die individuelle Bedrohungslage eine ganz andere“, so Steier.

Bislang keine schriftliche Reaktion der Bundesregierung

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte im Sommer noch erklärt, dass alle Ortskräfte, die seit 2013 für die Deutschen in Afghanistan gearbeitet haben, mit einer Aufnahme in der Bundesrepublik rechnen könnten. Schriftlich gibt es dazu von der neuen Bundesregierung noch nichts. In der Regierungs-Pressekonferenz hat ein Ministeriumssprecher dies jedoch eingeräumt. Danach kämen Betroffene nur noch in Einzelfällen ins Ortskräfteverfahren, wenn ihre Verträge länger als zwei Jahre zurückliegen.

Seitdem die Evakuierungsflüge eingestellt wurden, ist der Weg aus dem Land für die früheren Ortskräfte mühselig bis faktisch unmöglich geworden. Erst einmal müssen sie von Deutschland überhaupt als Ortskräfte anerkannt werden. Das allein ist oft ein steiniger Weg, da viele für private Subunternehmen oder Organisationen gearbeitet haben, die nicht direkt zu einem der Ministerien gehören.

In Afghanistan droht ein Hungerwinter

Liegt irgendwann dann doch ein entsprechendes Schreiben vor, müssen sich die Betroffenen um Papiere bemühen. Ohne Pass keine Einreise in die Bundesrepublik. Die Taliban führen diese Verfahren in Wellen durch. Mal gibt es Pässe, mal nicht. So werden erst seit dem 19. Dezember wieder welche ausgestellt. „Das wird vermutlich erst einmal drei Wochen so weitergehen“, schätzt Steier. Er vermutet, dass die Behörden danach dann wieder auf neue Pass-Rohlinge warten müssen. Bürokratie in einem Land mit Ausnahmezustand.

In Afghanistan droht ein Hungerwinter. Viele Menschen haben keinen Job. Wer arbeitet, bekommt oft keinen Lohn, weil die Banken kein Geld mehr auszahlen. Für die ehemaligen Ortskräfte, die sich vor den Taliban verstecken, ist das doppelt gefährlich. Sie leben von dem, was der Verkauf des Hauses und der Habseligkeiten eingebracht hat – und sind erpressbar, weil die nun notleidenden Nachbarn oft wissen, was sie früher gearbeitet haben. So geht es auch 13 ehemaligen Fluglotsen, die im Auftrag der Bundeswehr den Flughafen in Mazar-i-Sharif gesichert haben. „Die haben uns den Arsch gerettet“, sagte ein Bundeswehrangehöriger, der ebenfalls dort stationiert war, der Berliner Zeitung. Die afghanischen Kollegen hätten die letzten Bundeswehrflüge gesichert, als die Taliban bereits mit ihren Mopeds auf dem Rollfeld aufkreuzten, sagt er. Gemeinsam mit anderen Soldaten hat er sich dafür eingesetzt, dass die afghanischen Kollegen als Ortskräfte anerkannt werden. Das ist bereits viele Wochen her. Doch noch ist keiner von ihnen in Sicherheit. Zwei haben sich nach Islamabad durchgeschlagen und versuchen dort an Papiere zu kommen. Die anderen sitzen in Kabul fest. Dorthin sind sie gegangen, weil ihnen gesagt wurde, Rettungsflüge gebe es nur von dort. Und fast hätten sie es auch in einen geschafft. Fast. Am 27. Dezember soll nun der erste von ihnen mit seiner kleinen Familie in Deutschland landen, so Axel Steier. Die Flüge musste die Familie selbst bezahlen.

Über die sozialen Medien wird immer wieder zu Spenden aufgerufen

Mission Lifeline springt hier helfend ein. Über die sozialen Medien wird immer wieder zu Spenden aufgerufen. Der Verein hilft auch vor Ort, da vielen Ortskräften nach den langen Monaten des Wartens das Geld ausgeht. Die Spenden, die er sammelt, schickt Steier in kleinen Beträgen via Western Union, damit sich die Flüchtlinge Pässe und Visa besorgen können. Andere brauchen erst einmal einen Rechtsanwalt, der ihre Ansprüche sichert. Beschäftigte von Subunternehmen werden oft abgewiesen, weil sie als selbstständig und damit eben nicht als Ortskräfte gelten. Ein Blick in die Verträge zeige aber oft, dass es sich um Scheinselbstständigkeit handele, sagte eine Rechtsanwältin der Berliner Zeitung.

So wie bei Shafiq S. Von 2012 bis 2019 hat er für eine deutsche Firma Wassertanks in der Provinz nordwestlich von Mazar-i-Sharif installiert – bis sie von den Taliban abgefackelt wurden. Auch S. sitzt in Kabul fest und wartet auf seine Anerkennung. Er sei verzweifelt, schreibt er vor wenigen Tagen per WhatsApp. Obwohl die deutsche Firma seine Angaben bestätigte, habe er noch nichts von den Behörden in Deutschland gehört. Er will die Hoffnung aber noch nicht aufgeben.