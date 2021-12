Wie aus einer Kleinen Anfrage der Linkspartei hervorgeht, hat die Bundesregierung im Jahr 2021 Rüstungsgüter für insgesamt 6,3 Milliarden Euro exportiert. 4,1 Milliarden Euro entfallen auf Einzelbestellungen, davon sieben Prozent auf Kriegswaffen. Etwa 2,2 Milliarden Euro betragen Sammelausfuhrgenehmigen.

Die Bundesregierung gibt in der Beantwortung der Anfrage an, sie verfolge „eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik“. Sevim Dagdelen, Außen- und Abrüstungsexpertin der Linksfraktion im Bundestag, sieht das ganz anders. Dagdelen sagte der Berliner Zeitung: „Waffenlieferungen für insgesamt über 6,3 Milliarden Euro führen jedes Bekenntnis zu einer wertegeleiteten deutschen Außenpolitik ad absurdum. Die neue Bundesregierung muss jetzt Wort halten und ausnahmslos alle Rüstungsexporte an Saudi-Arabien und die anderen Länder der Jemen-Kriegskoalition stoppen, gerade auch die Sammelausfuhren für hochmoderne Waffensysteme etwa über Frankreich.“ Dagdelen sagte, „die Kopf-ab-Diktatur in Riad und ihre Kriegspartner dürfen keine einzige Patrone, Bombe oder Software für ihre mörderischen Angriffe auf die Bevölkerung im Jemen mehr erhalten“.

Immerhin sind die Einzelausfuhrgenehmigungen rückläufig: 2020 waren noch Genehmigungen in Höhe von 5,8 Milliarden Euro erteilt worden.

Hauptempfängerländer von Rüstungsgütern und Kriegswaffen im Jahr 2021 sind bisher die USA mit fast einer Milliarde Euro Volumen, die Niederlande mit 817 Millionen Euro und mit Abstand Großbritannien mit einer Summe von 212 Millionen Euro. Es folgen Ägypten (181 Millionen), Südkorea (148 Millionen), Österreich (146 Millionen) und Brasilien mit 143 Millionen Euro.

Hauptempfängerländer von Kriegswaffen waren in diesem Jahr nach Österreich Dänemark, Katar, Pakistan und Brasilien.

Von den Einzelgenehmigungen gingen Rüstungsgüter und Kriegswaffen im Wert von etwa 1,5 Milliarden Euro an die Nato und gleichgestellte Länder. Das ist mehr als das Doppelte, was im Jahr 2020 an diese Geschäftspartner exportiert wurde. Etwa dieselbe Summe ging an EU-Länder, was nur eine geringe Steigerung bedeutet. Etwa 1,15 Milliarden Euro ging an Drittländer, der Anteil dieser Geschäftspartner hat sich im Vergleich zu den anderen halbiert.

Bei den Sammelausfuhren sticht eine große Position aus dem Oktober 2021 an Saudi-Arabien heraus. Für knapp 120 Millionen Euro lieferten deutsche Unternehmen Feuerleiteinrichtungen, Überwachungs- und Alarmierungsausrüstung wie Zielerfassungseinrichtungen, Gefechtssimulatoren und Technologie-Komponenten. Bei dieser Sammelausfuhr handelt es sich um regierungsamtliche Kooperationen, also Entwicklungs- und Fertigungsprogramme, die unter staatlicher Beteiligung erfolgt sind.

Die Türkei, die unter anderem in Syrien eine völkerrechtswidrige Invasion durchgeführt hat, erhielt aus deutscher Fertigung im Jahr 2021 Bomben, Torpedos, Raketen, Flugkörper, andere Sprengkörper und Sprengladungen sowie Luftfahrzeuge, Triebwerke, Einrichtungen zur Luftbetankung und ähnliches Gerät.