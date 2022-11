Bundestag debattiert über härtere Strafen für Aktivisten Im Bundestag ist hitzig über eine mögliche Strafverschärfung für Klima-Aktivisten diskutiert worden. „Klimaschutz ist wichtig, aber er rechtfertigt keine Str... dpa

Berlin -Im Bundestag ist hitzig über eine mögliche Strafverschärfung für Klima-Aktivisten diskutiert worden. „Klimaschutz ist wichtig, aber er rechtfertigt keine Straftaten“, sagte die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Andrea Lindholz, am Donnerstag in Berlin. Mit Geldstrafen werde man „diese zunehmende Radikalisierung in diesem Bereich nicht aufhalten“ können.