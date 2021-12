Corona geht vor: Einen Tag vor der Bundestagssitzung zur Kanzlerwahl haben sich die Abgeordneten zu einer Sondersitzung getroffen, um in erster Lesung das Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen Covid-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der Pandemie auf den Weg zu bringen.

Die Pläne von SPD, Grünen und FDP sehen vor, dass Beschäftigte von Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen, Rettungsdiensten oder auch Geburtshäusern ab 15. März einen Corona-Impf- oder Genesenennachweis vorlegen müssen oder ein ärztliches Attest, dass sie nicht geimpft werden können. Zudem sollen Impfungen künftig auch von Zahnärzten oder Apothekern durchgeführt werden können, allerdings nur bei Menschen über zwölf Jahren. Bis es so weit ist, dürften allerdings noch einige Wochen vergehen. Zunächst sind Schulungen geplant, für die bis Jahresende noch Musterkonzepte entwickelt werden sollen. Geschult werden soll für Aufklärungs- und Impfberatungsgespräche und auch für das Verhalten in Notfällen, falls direkt nach der Impfung eine akute allergische Reaktion auftritt.

Die Länder sollen darüber hinaus die Möglichkeit bekommen, in Hotspots auch schärfere Corona-Maßnahmen wie zum Beispiel Restaurantschließungen zu ergreifen. Die Änderungen sollen noch diese Woche beschlossen werden. Dafür wurden mit den Stimmen der Opposition extra die Fristen verkürzt, sodass die dritte Lesung des Gesetzes am Freitag erfolgen kann.

In der Sache ließen Union und Linke an den Regeln dennoch kein gutes Haar. Zu wenig und zu spät werde mit der neuerlichen Novelle des Infektionsschutzgesetzes geregelt, kritisierte der CDU-Politiker Thorsten Frei. Sein Fraktionskollege Stefan Stracke von der CSU kritisierte, dass sich das Parlament zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen mit der Verbesserung des Infektionsschutzgesetzes beschäftigen müsse. „Sie haben nachgebessert, jetzt legen Sie erneut ein Reparaturgesetz vor“, sagte er. Die Ampel-Parteien würden dabei Lücken schließen, die sie selbst gerissen haben. „All das wäre nicht nötig gewesen, wenn Sie auf uns gehört hätten“, so Stracke. Er sei zudem enttäuscht, dass die Prämie für das Personal auf den Intensivstationen nun doch nicht im Gesetzentwurf enthalten sei.

Die soll aber auf jeden Fall kommen, versicherte die Gesundheitspolitikerin der SPD, Sabine Dittmer (SPD): „Wir werden schnell dafür sorgen, dass insbesondere hochbelastete Intensivkräfte den Bonus erhalten“. Dies solle ein Ausdruck der Wertschätzung sein und zeigen, dass es für die neue Regierung nicht selbstverständlich sei, was in den Kliniken geleistet wird. Die genaue Regelung für eine Prämie müsse in enger Abstimmung gerecht und transparent erfolgen. „Hier gilt Sicherheit vor Schnelligkeit“, so Dittmer. Sie versprach: „Sofort Anfang nächsten Jahres gehen wir das an.“

Für die Linke ist das bei weitem nicht genug. Deren Abgeordnete Susanne Ferschl forderte, dass das Problem in der Pflege grundsätzlich angegangen werden müsse. Es brauche bessere Arbeitsbedingungen und eine faire Bezahlung statt einmaliger Prämien. Ferschl nannte das Gesetz einen neuen Höhepunkt in der Planlosigkeit im Umgang mit der Pandemie. Erst habe man die Kompetenzen der Länder beschnitten, nun wolle man sie wieder erweitern. „Sorry, aber Strategie sieht anders aus“, sagte Ferschl. Sie monierte, das der Gesetzentwurf erst am Vortag verschickt worden sei. Ein derartiges Vorgehen sei inakzeptabel. „Sie machen einen Grundrechtseingriff innerhalb von vier Tagen.“

Zeitgleich zur Bundestagsdebatte twitterte der bayerische CSU-Ministerpräsident Markus Söder, dass sein Bundesland eine „Gehaltsverdopplung für Intensivpflegekräfte“ fordere: „2022 sollte es eine zeitweise Lohnsteuerbefreiung und eine erweiterte Pflegeprämie geben.“

Für die AfD geißelte Alice Weidel, dass das Gesetz eine „unerhörte Grenzüberschreitung“ sei. Dass nun entgegen anderer Beteuerungen doch eine Impfpflicht eingeführt werde, nannte sie einen „epochalen Wortbruch.“

Die Gesundheitspolitikerinnen der Grünen und der FDP, Maria Klein-Schmeink und Christine Aschenberg-Dugnus argumentierten in der Debatte mit Blick auf die geplante einrichtungsbezogene Impfpflicht mit dem Schutz besonders gefährdeter Menschen, die in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen behandelt und betreut werden. Alle, die dort arbeiteten, müssten geimpft sein, sagte Aschenberg-Dugnus. „Denn Ausbrüche in diesen Bereichen haben und hatten katastrophale Folgen, deswegen müssen sie verhindert werden.“

Olaf Scholz, noch amtierender Finanzminister, verfolgte die Debatte von der Regierungsbank aus. Am Mittwoch darf er nach seiner Wahl zum Kanzler dann einige Plätze weiter ins Zentrum rücken.