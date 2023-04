Bundestagswahl-Umfrage: Union baut Vorsprung aus Die Union baut ihren Vorsprung aus und liegt deutlich vor der SPD. Die AfD überholt die Grünen und ist drittstärkste Kraft. Die Ampel-Koalition verliert an Z... dpa

ARCHIV - Wenn jetzt schon Bundestagswahlen wären, würde die CDU/CSU klar als Sieger hervorgehen. Michael Kappeler/dpa

Berlin -Die Union kann einer neuen Umfrage zufolge ihren Vorsprung in der Wählergunst ausbauen. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden CDU/CSU in der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov 30 Prozent erreichen, zwei Prozentpunkte mehr als im März.