Berlin - Das Gewitter, das Armin Laschet hinwegfegen könnte, beginnt am Montag in Bayern. Nein, es ist nicht der allgegenwärtige CSU-Chef Markus Söder, der am Wahlabend in der Berliner Runde noch breitbeinig den Führungsanspruch der Union betont hatte. Nachdem diese bei der Bundestagswahl Zweiter geworden war, wohlgemerkt. Söders Töne klingen am Montag schon sehr viel moderater. Nach der CSU-Präsidiumssitzung spricht er nur noch von einem Angebot zur Regierungsbildung. Das mit dem Anspruch lässt er lieber.

Dafür redet eine junge Parteikollegin Klartext. Die 34-jährige Emmi Zeulner hat am Sonntag zum dritten Mal ihr Direktmandat in Kulmbach verteidigt, mit 47,8 Prozent. Das macht sie zur Erststimmen-Königin in Bayern und gibt ihr genug Selbstbewusstsein, der eigenen Union die Leviten zu lesen. Die Wählerinnen und Wähler hätten der „Hinterzimmerpolitik der älteren Generation um Wolfgang Schäuble“ eine klare Absage erteilt, sagte sie in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Von Wolfgang Schäuble ist keine Replik bekannt. Man könnte sich aber vorstellen, dass er es mittlerweile bereut hat, mit seinem Eingreifen Armin Laschet letztendlich zur Kanzlerkandidatur verholfen zu haben. Das miserable Wahlergebnis von nur noch 24,1 Prozent (2017: 32,9 Prozent), das Laschet der Union bescherte, kostet Schäuble nun das Amt. Als größter Fraktion steht jetzt nämlich der SPD das Vorschlagsrecht für den Bundestagspräsidenten zu.

Angesichts der Auflösungserscheinungen um ihn herum ist es einigermaßen verwunderlich, wie ungerührt Armin Laschet am Montag seine Pläne für eine Jamaika-Koalition weiterverfolgt. Es ist vermutlich der Erkenntnis geschuldet, dass dies seine letzte Chance ist.

Laschet selbst formuliert es am Montagnachmittag natürlich anders. „Eine Regierung unter Führung der Union wäre das beste für unser Land“, sagt er und glaubt das womöglich wirklich. Man habe Verantwortung für die Wählerinnen und Wähler, die ihr Kreuz bei der Union gemacht haben und natürlich für Deutschland. Kanzler werde nun mal, wer die Mehrheit der Stimmen des Parlaments hinter sich bringe. Das geht gegen den SPD-Gewinner Olaf Scholz, der der Union bereits die Opposition nahegelegt hat.

Doch Laschet will das Kanzleramt noch nicht aufgeben. Dafür war das Jahr bisher einfach zu hart. Seine Taktik ist klar: Auch wenn die Union an zweiter Stelle steht und keinen Anspruch auf die Führung erheben kann, sind die Unterschiede beim Wahlergebnis so gering, dass durchaus beide, Union und SPD, ihr Glück versuchen können. Und er, Laschet, sieht sich offenbar als einer, der die drei „Parteifamilien“, die es dazu künftig braucht, zusammenführen kann. Und preist die Koalition, die er anbietet, als politisches Projekt, in dem alle den Willen und die Lust haben, etwas für das Land zu verändern, „nicht so wie jetzt in der großen Koalition“.

Es ist rätselhaft, wie Laschet dieses Selbstbewusstsein aufbringt, sich als Brückenbauer in schwierigen Zeiten zu präsentieren, nachdem ihm gerade sein Bundesvorstand stundenlang die Leviten gelesen hat. Einzelheiten der Sitzung, die hinter verschlossenen Türen tagt, sind wie üblich nach außen gedrungen und über Twitter verbreitet worden.

Und so weiß man bereits vor Laschets Pressekonferenz, die mit 40 Minuten Verspätung beginnt, dass es schon das erste Personalgerangel gegeben hat. Fraktionschef Ralph Brinkhaus will sich bereits am Dienstag zur Wiederwahl stellen. Laschet wollte das wohl verhindern und dafür sorgen, dass er zunächst kommissarisch im Amt bleibt. Vor der Presse bestreitet er das, verhaspelt sich aber sofort in seiner Argumentation. „Der erste Teil, den Sie gesagt haben, stimmt nicht“, erklärt der dem fragenden Journalisten. „Entschuldigen Sie, was war noch mal der erste Teil?“

Das Verfahren, wie der Fraktionsvorsitzende gewählt wird, sei noch nicht klar. Es sei eben eine außergewöhnliche Situation, weil man noch nicht wisse, ob man Regierung oder Opposition sei.

Laschet: Erneuerung geht auch mit Regierungsverantwortung

Demut gibt es von ihm aber auch. Es stehe völlig außer Frage, so Laschet, dass das Wahlergebnis die Union nicht zufriedenstellen „kann, darf und wird.“ Er räumte ein, dass er auch persönliche Fehler gemacht habe. Die CDU soll sich nun erneuern – natürlich im Gespräch mit der Basis, den Landes- und Kreisverbänden. Laschet macht klar, dass man diese Erneuerung auch hinkriegt, wenn man weiter in der Regierungsverantwortung ist.

Dann gibt der Parteivorsitzende schnell an den Generalsekretär ab. Paul Zimiak erklärt, dass es ihn umtreibe, dass man vor allem im Osten verloren habe. Er beginnt, anders als Laschet, mit einem Dank an alle Helferinnen und Helfer vor Ort. „Es gibt keinen Grund, etwas schönzureden“, sagt Zimiak – als habe sein Vorsitzender nicht gerade genau das gemacht. Der Generalsekretär verspricht, dass man beratschlagen will, wie man dort vor Ort helfen kann, wo viele Mandate und damit auch Infrastruktur verloren gegangen ist. Man werde vor Ort mit den Leuten sprechen und dabei auch die Kampagne evaluieren, verspricht Zimiak. Über den Kandidaten verliert er kein Wort.