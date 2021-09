Berlin - Es gibt die weitverbreitete Meinung, dass junge Menschen heutzutage automatisch grün wählen. Immer wieder ist die Rede von der „Generation Greta“. Deshalb war die Überraschung groß, dass ausgerechnet die FDP zur Bundestagwahl bei den Erstwählern sehr gut abgeschnitten hat. Laut Infratest Dimap liegen die Liberalen mit 23 Prozent der Stimmen bei den 18- bis 21-Jährigen auf Platz eins, gleichauf mit den Grünen. 2017 hatte bei den Erstwählern noch die Union vorn gelegen, diesmal erreichte sie nur zehn Prozent, hinter FDP, Grüne, SPD. In den sozialen Medien wird darüber diskutiert, was das Ergebnis bedeutet: Wächst eine Generation von Egomanen heran, die das ökonomische Ellenbogen-System verinnerlicht haben?

Das Alleinstellungsmerkmal der FDP

Björn Milbradt, Leiter der Fachgruppe Politische Sozialisation und Demokratieförderung am Deutschen Jugendinstitut in Halle, hat eine andere Erklärung. Die Jungen seien gar nicht alle so umweltbewegt, wie gemeinhin angenommen. Eher habe die mediale Fixierung auf Fridays for Future zu einer Verzerrung der Wahrnehmung geführt, sagt er. „Die ‚Generation Greta‘ gibt es so nicht, die Generation ist vielfältiger und diverser, als meist diskutiert. Bei der Wahl habe sich auch dieser andere Teil der Jugend Gehör verschafft, der in den Medien nicht so stark vorkommt.“

Das seien junge Menschen, die sich von der Untergangsstimmung und dem hohen moralischen Druck, den Fridays for Future aufbaue, eher abgeschreckt fühlten. Milbradt: „Viele Jugendliche sind aber möglicherweise viel optimistischer und wollen Politik auf bestehenden Institutionen aufbauen, keine Systemopposition.“

Vor allem mit ihrer Corona-Politik hat die FPD offenbar einen Nerv bei Jüngeren getroffen, weil sie als einzige Partei für die Grundrechte kämpfte, ohne sich mit den Querdenkern gemeinzumachen. Da hatte sie im Wahlkampf ein Alleinstellungsmerkmal. Der Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen (JuLi), Jens Teutrine, sagt, er habe im Wahlkampf gemerkt, dass viele junge Menschen in der Pandemie die FDP entdeckt hätten. „Wir haben immer für die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen plädiert, wir haben die Jugend nicht vergessen, das wird jetzt honoriert“, sagt er der Berliner Zeitung. Er sagt auch, dass seine Partei Themen gesetzt habe, die bei anderen Parteien keine Rolle spielten wie etwa der demografische Wandel und die Modernisierung des Bildungssystems.

Offenbar ist es der FDP auch gelungen, ihr Image als Partei der Besserverdienenden aufzuweichen durch neues Personal und eine offensive Social-Media-Strategie. JuLi-Chef Teutrine erzählt, wie er noch in der Nacht vor der Wahl mit einem Skeptiker auf Twitch diskutierte, ob die Partei unsozial sei. Twitch ist eine millionenfach genutzte Video-Streaming-Plattform. Am Ende des Chats, berichtet Teutrine, wollte sein Gesprächspartner FDP wählen. „Wir haben einen positiven Leistungsbegriff, wir sprechen Leute an, die etwas aus sich machen wollen, die eine Aufstiegsperspektive wollen“, sagt Jena Teutrine. Er ist 27 und als Sohn einer alleinerziehenden Mutter in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Teutrine zieht auch in den Bundestag ein.