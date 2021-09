Berlin - Seltsam wirkt dieser Christian Lindner am Tag nach der Wahl. Da ist es ihm gelungen, seine Partei über Nacht in eine entscheidende Position zu manövrieren, aber am nächsten Tag ist von Triumph erst mal nichts zu spüren. Ein wenig übernächtigt sieht er aus. Blass mit ein paar roten Punkten im Gesicht. Irgendwie wirkt er müde, aber vielleicht hat er einfach nur nicht genug geschlafen.