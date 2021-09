Berlin - Die Stimmen sind abgegeben und ausgezählt – jetzt wird es richtig spannend. Wer kann mit wem? Wer will nicht ohne wen? Zweierbündnis oder doch zu dritt? Wir haben einen Überblick über die möglichen Regierungskonstellationen zusammengestellt. Eingang fand, was rechnerisch möglich ist. Hinweis: Die Reihenfolge der Farben in den Bildern, die die Koalitionen beschreiben, entspricht nicht in jedem Fall den jeweiligen Fraktionsstärken im neu gewählten Bundestag oder Berliner Abgeordnetenhaus.

Mögliche Koalitionen im Bundestag

Fürs Regieren im Bund müssten die beteiligten Fraktionen zusammen auf mindestens 368 Sitze kommen, das ist die sogenannte Kanzlermehrheit. In den wahrscheinlicheren Varianten sind Grüne und FDP Teil der Regierung – und hier und da munkelt es sogar, die beiden seien auf Bundesebene nun die wahren Entscheidungsträger, nicht etwa die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU).

Eine große Koalition aus CDU/CSU mit 196 Sitzen und SPD mit 206 Sitzen käme auf eine knappe absolute Mehrheit mit 402 Sitzen. Das wäre das größtmögliche „Weiter so!“ – das aktuell noch wirklich niemand verkünden mag. Auch eine ...

Schwarz-Rot-Grüne - auch genannt die Kenia-Koalition, wegen der Farbelemente in der Nationalflagge des ostafrikanischen Landes, ist möglich. Diese deutliche Mehrheit mit zusammen 520 Sitzen käme dann zustande aus CDU/CSU (196 Sitze), SPD (206 Sitze) und Grünen (118 Sitze) – doch vermutlich scheitert die an zu hohen ideologischen Barrieren. Auch möglich wäre eine ...

Rot-Schwarz-Gelbe-Koalition, für die trotz falscher Reihenfolge der Titel Deutschland-Koalition in Umlauf ist - eine Referenz auf die deutsche Nationalflagge. Hier gäbe es eine komfortable Mehrheit von 494 Sitzen aus SPD (206 Sitze), CDU/CSU (196 Sitzen) und FDP (92 Sitzen). Doch man kann sich vorstellen, dass gerade die SPD sich darin eher unwohl fühlt, weil sie in der Unterzahl wäre. Vielleicht wird es also doch eine ...

Ampel-Koalition: Rot, Grün, Gelb – aus SPD (206 Sitze), Grünen (118 Sitze) und FDP (92 Sitze). Die Ampel käme auf 416 Sitze und gilt nach dem Schmusekurs zwischen Grünen-Vorsitzendem Robert Habeck und FDP-Mann Christian Lindner als wahrscheinlich. Das könnte für Olaf Scholz und seine SPD zwar kompliziert werden, sollte seine Fraktion dann je nach politischem Projekt einer grünliberalen Front gegenüberstehen. Andererseits hätte die SPD als Gewinnerin der Wahl hier die deutlichste Verantwortung für den Regierungsauftrag.

Die Jamaika-Koalition, schwarze Ampel – oder auch Jamaika-Ampel: eine der jamaikanischen - ja, genau: Nationalflagge - nachempfundene Mischung aus Schwarz, Grün und Gelb. Die wäre aktuell zwischen CDU/CSU (196 Sitze), Grünen (118 Sitze) und FDP (92 Sitze) möglich und käme auf insgesamt 406 Sitze im Bundestag. Auch sie gilt nicht als unwahrscheinlich und ist Armin Laschets beste und vielleicht einzige Chance auf den Regierungsvorsitz.

Mögliche Koalitionen im Berliner Abgeordnetenhaus

Obwohl die Hauptstadt-SPD die Wahl gewonnen hat und Franziska Giffey die erste Frau mit dem Titel Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden kann, ist für die nächste Legislatur noch nichts entschieden. Im Berliner Landesparlament braucht eine Mehrheit 74 Sitze zum Regieren. Das wäre möglich mit …

Einer r2g-Neuauflage. Also besser gesagt Rot-Grün-Rot, das heißt: einer Koalition aus SPD (36 Sitze), Grünen (32 Sitze) und der Linken (24 Sitze). Besonders Grüne und Linke zeigen sich mit dieser 92-Sitze-Mehrheit höchst bereit für solch ein progressives Bündnis. Oder es wird ...

Kenia in Berlin: mit 98 Sitzen aus SPD (36 Sitze), CDU (30 Sitze) und Grünen (32 Sitze). Das hieße drei ähnlich starke Fraktionen, und ein Kompromiss für die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Möglich wäre aber auch eine Berliner Variante der ...

Deutschland-Koalition aus SPD (36 Sitze), CDU (30 Sitze) und FDP (12 Sitzen), die zusammen eine knappe Mehrheit von 78 Sitzen hätte. Ob die zukünftige Regierende Bürgermeisterin sich mit diesem konservativ-liberalen Bündnis (der Name ist Programm) gegen ihre Parteibasis durchsetzen kann, ist fraglich. Dann vielleicht doch eher eine ...

Berliner Ampel? Da wäre die SPD (36 Sitze) unter Giffey vielleicht zufriedener. Und Jarasch für die Grünen (32 Sitze) weiterhin dabei, mit einer FDP (12 Sitze) als Kleinstpartnerin. Die Linke wäre hier mit 24 Sitzen eine ernst zu nehmende Opposition.