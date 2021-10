Berlin - Alles begann ganz harmlos. Der Computer am Empfangsschalter des The Westin hatte Probleme. Es bildete sich eine lange Schlange in der Empfangshalle des Leipziger Hotels. Doch was dann kam, war alles andere als harmlos. Andere Gäste kamen früher dran, obwohl Ofarim länger in der Schlange stand. Ofarim erkundigt sich nach dem Grund. „Um die Schlange zu entzerren“, entschuldigt sich der Hotelmanager. Ofarim nennt ihn nur „Herrn W.“ Aus einer Ecke ruft jemand rein: „Pack deinen Stern ein!“

Gemeint ist der Davidstern den Ofarim an einer Kette um seinen Hals trägt, seit dem späten Mittelalter bildet er das zentrale Symbol des jüdischen Volkes und der jüdischen Religion. Die zwölf Ecken stehen für die zwölf Stämme Israels. Der Stern soll sogar einst die Schilder des legendären König Davids geziert haben. Ofarim kann zunächst nicht glauben, was er hört. Doch nun sekundiert Herr W.: „Packen Sie Ihren Stern ein“ und „Wenn Sie Ihren Stern einpacken, können Sie einchecken“. So schildert es Ofarim in seinem Instagram-Video. Das Video wurde in der Einfahrt des Hotels aufgenommen. Ofarim sitzt nicht in einem Sessel, sondern auf dem Bordstein. In seinem Gesicht mischen sich dabei Wut und Trauer. Dass ausgerechnet in einem gehobenen Hotel, das ein internationales Publikum anziehen soll, der Davidstern zum Problem werden könnte, wirkt auf den ersten Blick unglaublich.

Ein schiefer Blick, eine Rempelei: Liegt es am Davidstern?

Die Schilderungen des bekannten Münchner Sängers erinnern jedoch viele deutsche Juden an vergleichbare Alltagssituationen. Nicht jeder ist so prominent wie Ofarim und oft sind die Situationen uneindeutiger: Ein schiefer Blick, unablässiges Starren, eine unnötige Rempelei im Gedränge der Stadt, eine unfreundliche Verabschiedung an der Kasse. Ob es am Davidstern lag oder der Gegenüber einen schlechten Tag hatte, bleibt der Deutung des Opfers der Aggression überlassen. Es bleibt das ungute Gefühl, sich als offen erkennbarer Jude nicht frei und unbefangen in der Öffentlichkeit bewegen zu können. Ein scheußliches Gefühl. Kleinste und auch unscheinbare Symbole können zu hässlichen Szenen führen, hierbei offenbart sich die Wahnhaftigkeit des Antisemitismus: Denn wer achtet schon im Alltag auf die Schmuckgegenstände seines Gegenübers?

Auch in Berlin gelten einige Stadtteile bei Juden als No-go-Zonen und das, obwohl man sich vordergründig und von offizieller Seite an jeder Ecke um Toleranz und gegenseitigen Respekt bemüht. Es gehört zu den unbequemen Wahrheiten dieser Stadt: Die Chancen, in Prenzlauer Berg oder Mitte angefeindet zu werden, sind deutlich geringer als in Neukölln oder Rudow. Auf dieses Problem mit immer neuen Toleranz-Kampagnen zu reagieren, bedeutet letztlich nichts anderes als Verdrängung. Wer Juden bepöbelt und schikaniert, weiß, was er tut. Da helfen im Regelfall nur die Sozialarbeiter in blauer Uniform und eine Justiz, die ihren Job mit der nötigen Ernsthaftigkeit erledigen (oder erledigen können).

Die israelische Flagge ist fehl am Platz: Ofarim wurde in München geboren

Aber zurück nach Leipzig: Unmittelbar nach dem Vorfall reagierte das Hotel leider reichlich unbeholfen. Schnell ließ man ein Banner drucken, darauf zu sehen ist die israelische Flagge und ein Halbmond. Mit diesem Banner positionierten sich Mitarbeiter des Hotels vor der Lobby. Aus der am Dienstagabend vor dem Hotel versammelten Spontandemonstration ernteten das Management dafür Spott.

Tatsächlich drängt sich gleich mehrere Fragen auf: Ofarim wurde in München geboren und ist ein deutscher Jude. Warum bebildert man ein Symbol der Solidarität dann mit der Flagge des Staates Israel? Und wozu der Halbmond? Deutet das islamische Symbol auf einen religiösen Konflikt hin? Über die Identität und die Motive des vom Hotel inzwischen beurlaubten Managers „Herr W.“ ist schließlich nichts bekannt. Die Ratlosigkeit im Umgang mit antisemitischen Vorfällen spiegelt sich auch im Lager der Demonstranten, die am Abend mit Israel-Flaggen vor dem Hotel erschienen sind. Treffend kommentiert Elio Adler den Vorgang auf Twitter: „Ja, das Team vom @Westin meint es gut und die, die da stehen wollen es richtig machen. Daher Danke. Nur zeigt deren Message, wie wenig jüdisches Leben nach ‚1700 Jahren Juden in Deutschen‘ als integraler Teil der Gesellschaft gesehen wird.“ Adler ist Vorsitzender des deutsch-jüdischen Vereins Werteinitiative, der sich für jüdisches Leben in Deutschland starkmacht.

Dass man mit dem Davidstern im Hotel kein generelles Problem hat, beweist der Umstand, dass auch die Deutsch-Israelische Gesellschaft das Westin Leipzig für seine Hauptversammlung nutzen konnte, ohne dass es zum Eklat kam. Damals war auch der damalige israelische Botschafter Yakov Hadas-Handelsman anwesend. Die Marriot Gruppe, zu der auch das Westin Leipzig gehört, unterhält zahlreiche (teilweise fabelhafte) Hotels in Israel und beschäftigt selbstverständlich auch Juden. Ein Hotel, indem Gäste diskriminiert werden, geht heutzutage pleite.

Kritiker des Hotels sollten dies in ihrem durchaus gerechten Zorn mitbedenken: Nicht jeder Aushilfskoch oder Page hatte die Gelegenheit an einem Proseminar über moderne Erscheinungsformen des Antisemitismus teilzunehmen. Insofern ist die ehrliche Geste der Hotelmitarbeiter trotz der Unbeholfenheit ein Schritt nach vorne. Für Juden in Deutschland ist sie indes ein schwacher Trost. Jeder neue antisemitische Vorfall zementiert die Gewissheit: Völlig frei ist man als Jude in Deutschland auch im Jahr 2021 nicht.