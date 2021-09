Berlin - Zwei Wochen vor dem Ende des Bundestagswahlkampfes hat der CDU-Kanzlerkandidat endlich auch seinen großen Konkurrenten von der CSU überzeugen können. Zumindest offiziell. Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder wurde während Laschets Rede mehrmals von der Kamera eingefangen, als er zufrieden mit dem Kopf nickte. Diese keineswegs spontane Körpersprache sollte ganz offensichtlich zeigen: Schön, dass der Armin aus dem Schlafwagen ausgestiegen ist. Mit dem hatte er ja nach CSU-Meinung zuvor ins Kanzleramt fahren wollen.

Nun aber, nach Wochen des Absturzes in den Meinungsumfragen, hat Laschet kräftig zugelangt. Auf seiner Rede in Nürnberg lobte er die früheren CSU-Granden Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber über die Maßen – um dann die geforderte Attacke gegen die SPD zu reiten. Ein Satz geriet dabei derart in die Diskussion, dass sich Laschet Beraterteam am Sonntag sogar um Schadensbegrenzung bemühte.

Laschet hatte gesagt: „In all den Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte standen Sozialdemokraten immer auf der falschen Seite.“ Da sie in den vergangenen Jahren gemeinsam mit der Union in der großen Koalition auf der gleichen Seite standen, hatte das in den sozialen Medien für derart heftige Reaktionen gesorgt, dass einen Tag später prompt die Abschwächung kam. Laschets Kommunikationsberaterin Tanit Koch twitterte, das Zitat sei aus dem Zusammenhang gerissen worden.

Für das TV-Triell am Sonntagabend war das alles aber schon mal eine gelungene Vorbereitung. Wie wird Olaf Scholz reagieren? Und legt Armin Laschet noch mal einen drauf? Wie wird sich Annalena Baerbock in dieser Aufstellung präsentieren? Auf Twitter knisterte jedenfalls schon mal die Spannung.

Offenbar aber nur dort. Der Chef des Meinungsforschungsinstitutes Forsa, Manfred Güllner, sagt zur Berliner Zeitung zu alledem nur nüchtern: „Wie viel Einfluss die jetzige Vielzahl der Trielle wirklich auf das Wahlverhalten haben, ist unklar.“ Besonders Laschets Bild sei zurzeit sehr negativ verfestigt und kaum noch zu korrigieren. Gut möglich, dass seine spät entdeckte Angriffslust bei den meisten Wählerinnen und Wählern als Verzweiflung wahrgenommen wird.

Einen, wenn auch kleinen Trost, hat Güllner für Laschet aber: Sein unangemessenes Lachen bei der Flut sei nicht allein das Auschlaggebende gewesen, so Güllner. „Es war sein ganzes Auftreten bei der Flut, das wenig Vertrauen in seine Führungsqualität erzeugte.“ Und dann kommt das, was Laschet schon seit April verfolgt: „Viele der Wähler wollten lieber CSU-Chef Markus Söder als Kanzlerkandidaten haben.“

Güllner geht so weit zu sagen, dass die Union mit Söder „überhaupt keine Schwierigkeiten“ gehabt hätte, wieder das Kanzleramt zu besetzen. Allerdings liegt auch die CSU bei der Wählergunst in Bayern laut Umfragen in einem historischen Tief. Auf dem Parteitag bekam Parteichef Söder bei seiner Wiederwahl mit etwas über 87 Prozent auch kein besonders berauschendes Ergebnis. Gut möglich, dass die Stimmung in den eigenen Reihen nüchterner ist als von außen wahrgenommen.

Für den Kampagnenexperten Julius van de Laar ist Laschets Wechsel aber auch grundsätzlich problematisch: „Jedes Mal, wenn eine Kampagne vier, fünf Wochen vor dem Wahltag generalüberholt wird – egal, ob es eine Bürgermeisterwahl, eine Präsidentschaftswahl oder eine Kanzlerwahl ist, dann ist klar, dass sie im Trudeln ist“, sagte er der Berliner Zeitung. „Die aktuellen Umfragewerte zeigen, dass das auch die Situation bei der CDU ist.“

Van de Laar bezieht sich dabei vor allem auf die Vorstellung gleich zweier Kompetenzteams in der vorvergangenen Wochen, von denen mittlerweile auch kaum noch die Rede ist. Den Experten wundert das nicht: „Um wirklich die Relevanz der Themen und Kompetenz der Union in den Vordergrund zu stellen, wäre eine Kampagnen erforderlich gewesen, die nicht nur Köpfe präsentiert, sondern auch konkrete Probleme aufzeigt, die ausschließlich durch Armin Laschet und dessen Team gelöst werden können“, sagte er. „Das habe ich so nicht wahrgenommen.“

Stattdessen nimmt man einen Unions-Kanzlerkandidaten wahr, der zunehmend Attacke reitet. Und einen SPD-Kandidaten, der das bisher an seiner Unerschütterlichkeit abprallen lässt. „Er vermeidet jede Art von Patzer, auch wenn das manchmal ziemlich langweilig wirkt“, sagt Güllner dazu. So profitiere Scholz von der Schwäche seiner Kontrahenten.

Experte: Jede Wahlkampagne ist wie eine Kernspintomografie der Seele

Am Sonntagabend wird sich zeigen, ob Scholz die Strategie beibehält. Den Vorwurf, dass der für den Einzug ins Kanzleramt damit zu wenig macht, lässt zumindest van de Laar nicht gelten. „Jede Kampagne ist wie eine Kernspintomografie der Seele“, sagt er. „Während des Wahlkampfs können wir sehen, wie Kandidatinnen und Kandidaten reagieren, wenn sie aus ihrer eingeübten Komfortzone gedrängt werden – wie sie agieren, wenn sie unter Druck stehen.“

Genau das aber helfe bei der Wahlentscheidung und gebe auch eine Antwort auf die Frage, ob wir glauben, dass sie nach dem 26. September in der Lage sind, unser Land durch Krisen zu navigieren. „Denn das ist es, was eine Kanzlerschaft prägt. Krisen und unvorhersehbare Ereignisse. Nicht ein Parteiprogramm, das lange vorher entwickelt wurde.“