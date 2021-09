Kürzlich bin ich in das niederländische Radioprogramm Bureau Buitenland eingeladen worden, um zusammen mit drei anderen jungen Deutschen, die in den Niederlanden leben, auf Angela Merkels 16 Jahre als Kanzlerin zurückzublicken. Die „Generation Merkel“ sollten wir repräsentieren, was ich zumindest schon mal eine besseres Generationenlabel als „Chips“, „Krise“, „Snowflake“, „Why“, „What“ und „Maybe“ finde, die sich meine schlecht ernährten, desillusionierten, hochsensiblen und ahnungslosen Altersgenossen im Laufe der Jahre schon gefallen lassen mussten.

Und es stimmt ja auch: Aus jeder Bundestagswahl, bei der ich wahlberechtigt war, ging Angela Merkel als Kanzlerin hervor. Die 20-jährige Esther, die mit mir in der Radiosendung sitzt, kann sich sogar nicht mal mehr bewusst daran erinnern, dass Deutschland von einem Bundeskanzler, also einem Mann, regiert wurde. Dabei habe ich mich als 18-Jähriger mit einem Faible für historische Momente gewundert, dass Merkel ihr Frau-Sein nicht mehr ausgeschlachtet hat. Selbst als die Wahl 2005 schon zu ihren Gunsten entschieden war, wurde um die gleich in dreifacher Hinsicht historische Komponente ihrer Kanzlerschaft – die erste Frau, die erste Ostdeutsche und mit 51 Jahren die jüngste Amtsträgerin – vergleichsweise wenig Trubel gemacht.