Berlin - Wie im Fußballstadion geht es bei der Union zu. So sieht es jedenfalls aus am Sonntagabend nach dem dritten Fernseh-Triell. Unionsanhänger klatschen, tanzen und hüpfen. Sie skandieren „Armin Laschet wird Kanzler“, umringen und feiern ihn, als ob er die Wahl gewonnen hätte. Zeitgleich veröffentlicht Forsa die erste Blitzumfrage zur Frage, wer beim Triell als Sieger hervorgegangen ist. Danach stimmen 42 Prozent für Scholz, Armin Laschet kommt nur auf 27 Prozent, Baerbock auf 25.

Am nächsten Tag bedankt sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bei Unterstützern und freut sich auf die kommenden Tage Wahlkampfschlussspurt „mit Dir an meiner Seite“. Im Verteiler auch Journalisten.

Man könnte den zurückliegenden Wahlkampf in solchen Anekdoten erzählen und es wäre vielleicht amüsanter als das, was die Parteien jetzt noch, ein paar Tage vor der Wahl, bewusst von sich preisgeben, um den Lauf der Dinge noch zu beeinflussen. Tatsächlich werden aber auch diese strategischen Punkte sich noch auswirken.

Seit Sonntagabend ist jedenfalls die Frage, mit welchen Allianzen die Parteien in die Wahl gehen, weitgehend geklärt. Olaf Scholz und Annalena Baerbock präsentierten sich dem Fernsehpublikum im letzten Dreikampf derart einig, dass man davon ausgehen kann, dass dies hinter den Kulissen wohl vor dem Fernsehauftritt abgesprochen wurde. Der Mindestlohn bei zwölf Euro, Kinder raus aus Hartz IV, ähnliche Vorstellungen beim Klimaschutz und bei den Steuern kommen in der Diskussion ausgiebig vor.

Imago/Robert Schmiegelt Partei-Anhänger der CDU beim dritten Triell.

Als Olaf Scholz dann nach seinen Koalitionswünschen gefragt wird, ist seine Antwort schon keine Überraschung mehr. Er mache keinen Hehl daraus, sagt er, dass er am liebsten mit den Grünen eine Regierung bilden würde. Und zur Union sagt er: „Ich glaube, dass die meisten Wähler sich die CDU in der Opposition wünschen“. Das passt dann deckungsgleich zu Annalena Baerbocks Statement: „Es wäre gut, wenn die Union in die Opposition geht.“

Und Armin Laschet? Beim Sonderparteitag der FDP am Sonntag lobt Parteichef Christian Lindner Armin Laschet. Dieser hebe sich wohltuend von denen ab, die höhere Steuern versprechen, sagt Lindner. Umgekehrt kennt man das Liebeswerben genauso. Den ganzen Sommer über macht Armin Laschet der FDP bereits Avancen.

Ein rot-grünes Lager und eins aus CDU und FDP also. Nur was heißt das jetzt? Ist die rot-grüne Geschlossenheit ein Plus für Scholz und Baerbock oder treibt sie der Union Wähler zu?

Wahlforscher Thorsten Faas: Den Wählern Orientierung bieten

Fragt man den Berliner Wahlforscher Thorsten Faas, sieht er darin eine Art Sortierungsprozess. „Die ‚Lager‘ sortieren sich, obwohl es sie ja als solche gar nicht mehr gibt“, sagt er. Aber gerade unentschlossenen Wählern und Wählerinnen müsse man jetzt Orientierung bieten. FDP und Grüne versuchten dabei auch zu verhindern, dass Wähler von ihnen zu Union oder SPD abwandern, indem sie jetzt doch – zumindest zwischen den Zeilen – klarere Wünsche äußern.

In dieses Sortieren fallen auch die anhaltenden Versuche Laschets, SPD und Grüne auf Koalitionswünsche mit der Linkspartei festzunageln. Am Montag warnte er mit Rückblick auf das Triell wieder vor Rot-Rot-Grün nach der Bundestagswahl. „Rot-Grün stand eng zusammen. Man hätte nur noch die Linke dazustellen können, dann wäre die neue Wunschkoalition von Olaf Scholz sichtbar geworden: Rot-Rot-Grün“, sagte der CDU-Chef vor einer Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin.

Publikum für das ganze Theater sind nach neusten Umfragen etwa 40 Prozent einige Tage vor der Stimmabgabe noch immer unentschlossene Wähler – erheblich mehr als sonst bei Wahlen kurz vor Schluss. Ein offenes Rennen nennt das Thorsten Faas vor allem auch mit Blick auf die nächste Koalition, die das Land regieren wird.

Und dann kommt noch etwas dazu: Seit Monaten sprechen Meinungsforscher von einer ausgeprägten Wechselstimmung. Das betrifft allerdings nicht allein Parteien und Regierende. „Etwa 60 Prozent der Menschen in Deutschland wünschen sich nicht nur eine andere Regierung. Sie wünschen sich einen echten Politikwechsel in sehr unterschiedlichen Feldern – beim Klima, bei der Digitalisierung, in der Bildung, bei der Wohnungsbaupolitik“, sagt Robert Fehrkamp von der Bertelsmann Stiftung. Es bleibt deshalb spannend – bis zum Schluss.