Berlin - Es ist gut möglich, dass im Büro von Armin Laschet in diesen Tagen ein Präsentkorb abgegeben wird, mit vielen guten Sachen, die ihn noch bis zum Wahltag gut durchhalten lassen. Die Morgengabe wird nicht von Markus Söder kommen, der seinen Unionsparteifeind jüngst mit Nürnberger Bratwürsten vollgestopft hat. Der Absender wird die Linkspartei sein.

Deren Spitzenkandidaten Janine Wissler und Dietmar Bartsch haben gute Gründe, Laschet dankbar zu sein. Dank der von ihm losgetretenen Rote-Socken-Kampagne ist die Linkspartei wenigstens wieder ein bisschen in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Dass die Linke im Bund wirklich mitregiert, ist politisch zwar wenig wahrscheinlich, angesichts der derzeitigen Umfragewerte, aber zumindest rechnerisch möglich. Allerdings ist es rechnerisch auch möglich, dass die Linkspartei es überhaupt nicht mehr in den Bundestag schafft. In den Umfragen steht sie seit Wochen sehr konstant bei 6 Prozent. Das ist nicht genug, um sich sicher im Bundestag zu wähnen.

Dieser Wahlkampf, seine Wendungen und sein mehr als ungewisser Ausgang ist ein Wechselbad der Gefühle für alle beteiligten Politiker und Parteien. Für die Linke geht es ums Überleben.

Wie nervös die Linkspartei ist, merkt man im Wahlkampf in der Hauptstadt. Gesine Lötzsch, Petra Pau und Gregor Gysi haben 2017 ihre Wahlkreise jeweils direkt gewonnen. Bei der jetzt anstehenden Bundestagswahl könnten diese drei Direktmandate essentiell sein, um der Fraktion den Wiedereinzug ins Parlament zu ermöglichen, wenn es wirklich knapp werden sollte mit den Zweitstimmen und der Fünf-Prozent-Hürde.

In Marzahn-Hellersdorf macht der CDU-Abgeordnete Mario Czaja Petra Pau die Position als direkt gewählter Abgeordneter streitig. Unverhohlen weist er darauf hin, dass Pau ja über die Landesliste abgesichert sei. Die Marzahn-Hellersdorfer sollten ihn wählen, dann bekämen sie gleich zwei Abgeordnete aus ihrem Bezirk in den Bundestag. Dass die sonst so ausgeglichene Petra Pau, die auch Vizepräsidentin des Parlaments ist, darauf richtig sauer reagiert, zeigt, dass die Nerven blank liegen.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Linkspartei an ihrer schlechten Situation vor allem selbst schuld ist. Viel zu lange hat sie sich im internen Streit zerlegt, allerdings ohne wirklich etwas zu klären. Das sieht man auch daran, dass die Thesen von Sahra Wagenknechts Buch, das sie jüngst vorstellte, kurz für Aufwallung sorgten. Danach aber ebbte die Debatte sehr schnell ab.

Dabei hat Wagenknecht mit ihren Thesen in ein Wespennest gestochen. Sie kritisiert in ihrem Buch, dass sich die Linken in abgehobene Diskussionen verzettelt habe, die komplett an dem kleinen Mann und der kleinen Frau vorbeigingen. Sie wenden sich mehr und mehr den Rechtspopulisten zu, übrigens nicht nur in Deutschland. Der Diskussion darüber geht man bisher lieber aus dem Weg. Auch in anderer Hinsicht unterwirft man sich Denkverboten: So kann fast die gesamte linke Bundestagsfraktion noch nicht mal dann für Bundeswehreinsätze stimmen, wenn damit in einer Rettungsaktion die Leben von Zivilisten gerettet werden sollen.

Irgendwann in den vergangenen Jahren hat die Linke ihren Nimbus als ostdeutsche Kümmerer-Partei verloren. Das wäre nicht schlimm gewesen, wenn sie ein eindeutiges gesamtdeutsches Profil erworben hätte. Hat sie aber nicht. Der Vergleich mag gewagt sein, aber die CSU macht es gut vor, wie man aus der regionalen Beschränkung politischen Gewinn schlägt. Natürlich ist es dabei von Vorteil, wenn man einen Lautsprecher wie Markus Söder an der Spitze hat.

Die Linke hat stattdessen eher auf ihr Wahlprogramm gesetzt. Das ist sehr ambitioniert, nicht nur in Sachen Sozialpolitik, sondern auch in Hinblick auf den Klimaschutz. Leider aber liest in einem Wahlkampf niemand wirklich das Wahlprogramm durch. Was zählt, sind Personen. Schließlich müssen die die Inhalte ja auch durchsetzen. Blickt man auf die Linke, nimmt man Gregor Gysi wahr, dessen Eloquenz fürs Direktmandat reichen wird, für eine Debatte über die Zukunft eher nicht. Die beiden neuen Parteivorsitzenden sind engagiert, wirken nach außen aber eher so, als sollten sie sich in ihrer Wirkung gegenseitig neutralisieren. Andere kluge Köpfe wie Stefan Liebich und Fabio De Masi treten nicht mehr an, auch aus einem gewissen Frust gegenüber der eigenen Partei.

Bleibt noch der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch, der für Kontinuität steht und die Versicherung, dass die Linke ein durchaus verlässlicher Partner in einer Regierungskoalition sein könnte. Vermutlich wird er es aber nie beweisen müssen.