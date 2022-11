Bundeswehr gedenkt mit Ehrenhain getöteten Soldaten Im Sommer vergangenen Jahres ging der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr nach fast 20 Jahren zu Ende. An die Soldaten, die starben, erinnert nun ein wieder a... dpa

Bundesministerin der Verteidigung Christine Lambrecht nimmt an der Sitzung des Bundeskabinetts teil. Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Schwielowsee -Es war wohl einer der gefährlichsten Auslandseinsätze der Bundeswehr: In Afghanistan starben 59 deutsche Soldaten, 35 von ihnen bei Anschlägen und Gefechten. Zum Gedenken baute die Bundeswehr den Ehrenhain aus dem Feldlager in Masar-i-Scharif nach - er war das bislang größte Camp der Bundeswehr im Ausland. Im Sommer vergangenen Jahres kamen die letzten Soldaten nach Deutschland zurück. Zur Eröffnung des neuen Ehrenhains werden am Freitagvormittag Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und rund 40 Hinterbliebene beim Einsatzführungskommando in Schwielowsee bei Potsdam erwartet.