München, Prinzregentenplatz: Von einem roten Plakat blickt ein junger Mann auf die vorbeilaufenden Fußgänger. Er trägt einen Dreitagebart, eine Brille, ein adrettes weißes Hemd und eine Fliege. Sein Blick wirkt selbstbewusst. Doch über seinem Foto ist zu lesen: „Mein Name ist Awad. Ich wurde ermordet.“

Awad Darawshe war 23 Jahre alt, als ihn Terroristen der Hamas ermordeten. Der Sanitäter war vor Ort, als die Hamas das Supernova-Festival an der Grenze zu Gaza überfiel. Die Terroristen ermordeten Hunderte Menschen, sie vergewaltigten Frauen neben den Leichen ihrer Freunde, nahmen Geiseln und verschleppten sie nach Gaza. Doch Darawshe entschied sich zu bleiben, um Leben zu retten. Der junge arabische Israeli, ein Muslim, ist für Israelis ein Held.

Deutschlandweit zu sehen: Plakate, die an das Leid der Terroropfer erinnern

Darawshe ist nicht der Einzige, dessen Gesicht jetzt in mehreren deutschen Städten zu sehen ist. Anhand der tragischen Geschichten von sechs Menschen aus Israel – der jüngste ist ein sechs Monate altes entführtes Baby, der älteste eine 90-jährige Israelin, die von Hamas-Terroristen heimtückisch ermordet wurde – will das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft auf die Opfer des Hamas-Terrors in Israel aufmerksam machen. Auch in Berlin sollen am Mittwoch Plakate an öffentlichen Orten aufgehängt werden.

Auch in Duisburg erinnern Plakate des Jungen Forums an die Terroropfer. Junges Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft

Carolin Bohl, eine Studentin aus Berlin, ist ebenfalls auf den Plakaten des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft zu sehen. Sie wollte in Israel Urlaub machen und wurde genau wie ihr Freund im Kibbuz Nir Oz nahe dem Gazastreifen ermordet. Ein weiteres Opfer aus demselben Ort: Doron Asher Katz, 34 Jahre alt. Sie wollte ihre Mutter besuchen und wurde zusammen mit ihren Töchtern von Hamas-Terroristen nach Gaza entführt.

Das Junge Forum fordert ein härteres Vorgehen gegen Terror-Unterstützer

Antonia Pfeifer, Mitglied des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in München und Mitinitiatorin der Kampagne, sagte der Berliner Zeitung: „Mit unserer deutschlandweiten Plakatkampagne wollen wir die Opfer des Massakers am 7. Oktober in den Fokus bringen. Die Hamas-Terroristen vergewaltigten, entführten und ermordeten wahllos unschuldige Zivilisten – darunter auch deutsche Staatsbürger. Dieser Terrorangriff geht uns alle an!“

Pfeifer weiter: „Bei all den Nachrichten, die nun täglich hereinströmen, wollen wir uns mit den Plakaten dafür einsetzen, dass diese unschuldigen Opfer nicht vergessen werden, die teilweise immer noch in Geiselhaft in Gaza gehalten werden.“ Zu den Aktionen am Wochenende seien viele Menschen gekommen, die sich mit Israel solidarisieren wollen, darunter auch viele Israelis, die in Deutschland leben und sich im Ausland besonders machtlos fühlen. „Jeder brachte die Plakate mit, die er hatte, und dann wurden sie in kleineren Gruppen verteilt und aufgehängt“, sagte Pfeifer.

Mitglieder des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Köln halten Plakate in die Höhe, die an die Ermordeten und an die Geiseln erinnern. Junges Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft

Ein Mitglied des Jungen Forums, das sich in Bonn an der Plakataktion beteiligt hatte, berichtete dieser Zeitung am Sonntag: „Wir haben Samstagnacht versucht, möglichst viele Plakate an gut besuchten Stellen in Bonn zu kleben. Wie zu erwarten war, waren heute Morgen bereits manche Plakate beschädigt oder abgerissen. Einige Plakate hingen aber noch! Ich hoffe, dass sie nicht nur von Vandalen, sondern auch von interessierten und mitfühlenden Menschen wahrgenommen werden.“

Constantin Ganß, Bundesvorsitzender des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, fordert jetzt von der Bundesregierung konkrete Schritte, um Terror-Unterstützern in Deutschland das Handwerk zu legen. Er sagte der Berliner Zeitung: „Für das Leid der Menschen – in Israel und in Gaza – sind die Hamas und das iranische Regime verantwortlich.“

Ganß führte weiter aus: „Das Islamische Zentrum in Hamburg, Propagandazentrale des iranischen Regimes in Europa, muss endlich geschlossen werden. Genauso muss die Palästinensische Gemeinschaft in Deutschland e.V. (PGD) verboten werden. Die PGD ist laut Verfassungsschutz ein Dachverband palästinensischer Organisationen in Deutschland, deren Mitglieder überwiegend der Hamas angehören oder mit ihr sympathisieren. Dass eine solche Organisation noch immer in Deutschland existieren darf, ist eine Schande.“