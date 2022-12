Bundesweiter Warntag: Probealarm ließ Handys schrillen Es war eine Probe für den Ernstfall: Um 11.00 Uhr schrillten viele Handys. Mit dem Warntag will die Behörde herausfinden, wie viele Menschen eine Warnung vor... dpa

Eine Probewarnung, die über Cell Broadcasting versandt wurde, als Push-Nachricht auf einem Smartphone. Oliver Berg/dpa

Berlin -Ein Probealarm hat am bundesweiten Warntag in Deutschland um 11.00 Uhr viele Handys schrillen lassen. In Gemeinden, wo Sirenen installiert sind, hörten die Anwohner zudem einen lauten Heulton.