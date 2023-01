Bundesweites Trauergeläut zur Beisetzung von Benedikt Auf Empfehlung der Deutschen Bischofskonferenz werden für den verstorbenen Papst Benedikt XVI. an diesem Donnerstag bundesweit die Kirchenglocken läuten. dpa

Bonn -Am Donnerstag sollen für Benedikt die Glocken läuten: Die Deutsche Bischofskonferenz hat den 27 katholischen Bistümern in Deutschland empfohlen, am 5. Januar gegen 11.00 Uhr bundesweit ein Trauergeläut zu ermöglichen. Das teilte die Bischofskonferenz der Deutschen Presse-Agentur mit. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. wird am Donnerstag in Rom beigesetzt.