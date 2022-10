Bündnis demonstriert für mehr Hilfen in der Energiekrise Ein Bündnis aus Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften und der Linken will am Samstag (14.00 Uhr) mit einer Demonstration in Potsdam für mehr Hilfen in der Ener... dpa

Potsdam -Ein Bündnis aus Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften und der Linken will am Samstag (14.00 Uhr) mit einer Demonstration in Potsdam für mehr Hilfen in der Energiekrise werben. „Wir wollen Druck auf die Brandenburger Landesregierung machen und sie zum Handeln bewegen. Von leeren Versprechungen und Ankündigungen haben wir genug“, schrieb das Bündnis am Freitag. Vorgesehen sind Reden von Vertretern der Arbeiterwohlfahrt, der Volkssolidarität, der Gewerkschaften und der Linken.