Bündnis ehrt Engagement für Integration und gegen Rassismus

Potsdam/Berlin -Sie setzten sich in Brandenburg und Berlin für Integration ein und stemmen sich gegen Rassismus und Diskriminierung: Vier Persönlichkeiten und ein Verein sind am Montag vom „Bündnis für Mut und Verständigung“ in der Potsdamer Staatskanzlei geehrt worden. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (beide SPD) übergaben an Marianne Ballé Moudoumbou aus Potsdam und den Berliner Stephan Jäkel jeweils das „Band für Mut und Verständigung“.