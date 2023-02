Bündnis in Rutenberg will gegen „Reichsbürger“ aktiv sein Eine neu gegründete Bürgerinitiative in Rutenberg will gegen „Reichsbürger“ Gesicht zeigen. Das Dorf werde sich dagegen wehren, wenn sich das „Königreich Deu... dpa

Lychen -Eine neu gegründete Bürgerinitiative in Rutenberg will gegen „Reichsbürger“ Gesicht zeigen. Das Dorf werde sich dagegen wehren, wenn sich das „Königreich Deutschland“ dort ausbreiten wolle, sagte Ines Lehmann-Günther als Sprecherin der neuen Initiative Demokratiebündnis Rutenberg. Der brandenburgische Verfassungsschutz befürchtet, dass sich das dem sogenannten Reichsbürger-Milieu zugerechnete „Königreich Deutschland“ in dem Ortsteil von Lychen ansiedeln könnte. „Wir wollen nicht, dass sie die Dorfgemeinschaft unterlaufen“, sagte Lehmann-Günther.