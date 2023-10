„Bunker Buster“: Plant Israel Einsatz von Mega-Bombe gegen Hamas-Tunnel?

Die Lage in Gaza hat sich am Montag verschlechtert. Die israelische Luftwaffe flog weitere Bombenangriffe gegen zahlreiche Ziele. Besonders kritisch könnte die Lage wegen der israelischen Blockade von Gaza werden: Der Sender Al Jazeera meldete am Montagnachmittag, dass den Krankenhäusern im Lauf des Montags der Treibstoff ausgehen werde. Dann werde es keinen Strom mehr geben, womit die Krankenhäuser funktionsuntüchtig wären. Auch die Wasserversorgung war am Montag entgegen anderslautenden Nachrichten noch nicht wiederhergestellt. Ob und wann eine Bodeninitiative gestartet werden kann, war am Montag noch völlig unklar. Beobachter stellten fest, dass die Hamas sich in unterirdischen Tunneln versteckt halte und mit Bomben allein schwer zu bekämpfen sei. Daher fürchte die israelische Armee, zu früh mit der Bodenoffensive zu starten. Der amerikanische Journalist Seymour Hersh berichtete auf Substack, die israelische Armee könnte eine Megabombe zum Einsatz bringen.

Hersh schreibt unter Berufung auf Geheimdienstquellen aus mehreren Weltregionen, mit denen er schon lange zusammenarbeite und deren Aussagen für ihn glaubwürdig seien, dass Israel sich in einer schwierigen Lage befinde: Das Hauptproblem für die israelischen Kriegsplaner sei, dass die Armee trotz der Mobilisierung von mehr als 300.000 Reservisten nicht gewillt sei, sich auf einen Tür-zu-Tür-Straßenkampf mit der Hamas in Gaza-Stadt einzulassen. Ein Veteran der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF), der einen hohen Posten innehatte, erzählte Hersh, dass sich die Hälfte der israelischen Armee seit mindestens einem Jahrzehnt für den Schutz der zunehmenden Zahl kleiner Siedlungen im Westjordanland eingesetzt und sich dort abgenützt habe. „Die israelischen Planer trauen ihrer Infanterie nicht“, sagte der Insider – zwar nicht hinsichtlich ihrer Bereitschaft, in den Krieg zu ziehen, sondern wegen eines katastrophalen Mangels an Kampferfahrung.

Daher könnte Israel zu einer neuen Strategie übergehen. Nachdem die ausgehungerte Zivilbevölkerung gezwungen wird, das Land zu verlassen, sieht der israelische Einsatzplan vor, dass die Luftwaffe die verbleibenden Strukturen in Gaza-Stadt und anderswo im Norden zerstört. Gaza-Stadt werde es nicht mehr geben. Israel werde dann damit beginnen, in den USA hergestellte 5000-Pfund-Bomben, sogenannte Bunker Buster (JDAMs, Joint Direct Attack Munition, gemeinsame Munition für direkten Angriff), in jenen Gebieten abzuwerfen, in denen sich die Hamas-Kämpfer verstecken und ihre Raketen und andere Waffen in unterirdischer Produktion herstellen. Eine verbesserte Version der MOAB (Massive Ordnance Air Blast bomb), bekannt als GBU-43/B, die von den Medien als „Mutter aller Bomben“ bezeichnet wurde, wurde im April 2017 von den USA auf eine mutmaßliche ISIS-Kommandozentrale in Afghanistan abgeworfen. Eine frühe Version der Waffe wurde 2005 an Israel verkauft, angeblich zum Einsatz gegen die mutmaßlichen Nuklearanlagen des Iran, und die verbesserte, lasergelenkte Version wurde vor einem Jahrzehnt von der Obama-Regierung zum Verkauf an Israel zugelassen, so Seymour Hersh.

Die israelischen Kriegsplaner seien überzeugt, dass die verbesserte Version von JDAMs mit größeren Sprengköpfen tief genug in den Untergrund eindringen würde, bevor sie bei etwa 30 bis 50 Metern explodiere. Die Explosion und die daraus resultierende Schallwelle würde „alle im Umkreis von einer halben Meile töten“. Laut dem Insider wolle die Hamas, dass einige Zivilisten in der Stadt bleiben, weil sie diese als „menschliche Schutzschilde“ brauche. Der aktuelle israelische Plan der erzwungenen Ausreise bedeute dagegen, dass „zumindest nicht alle Menschen getötet würden“. Das Konzept, fügte der Insider hinzu, stammte aus den frühen Jahren des amerikanischen Vietnamkriegs, als die Regierung von Präsident John F. Kennedy den Strategic Hamlet Plan genehmigte. Dieser sah die Zwangsumsiedlung vietnamesischer Zivilisten in umkämpften Gebieten in eilig gebaute Wohnungen in Gebieten vor, die von den Südvietnamesen kontrolliert wurden. Die verlassenen Gebiete wurden dann zu Freifeuerzonen erklärt, in denen alle, die blieben, von amerikanischen Truppen angegriffen werden konnten.

Die systematische Zerstörung der verbleibenden Gebäude in Gaza-Stadt werde innerhalb weniger Tage beginnen, sagte der israelische Insider. Als Nächstes könnten die Bunker-Buster-JDAMs kommen. Im Szenario der Planer würde die israelische Infanterie dann mit Aufräumarbeiten beauftragt werden: der Suche und Tötung jener Hamas-Kämpfer und -Arbeiter, die es geschafft hätten, die JDAM-Angriffe zu überleben. Ein ehemaliger europäischer Geheimdienstmitarbeiter, der jahrelang im Nahen Osten diente, äußerte sich skeptisch, was den Einsatz von JDAMs angeht: „Eine Stadt in Trümmern ist genauso gefährlich wie zu jeder Zeit.“ Das Gerede von JDAMs sei das Gerede von Leuten, die nicht wissen, was sie tun sollen. Der Beamte sagte voraus, dass die israelischen Bunkerbrecher-Bomben nicht tief genug eindringen würden: Die Hamas operiere in Tunneln, die 60 Meter unter der Erde gebaut seien und den JDAM-Angriffen standhalten könnten.

Dabei räumte auch der israelische Insider ein, dass unterirdische Felsen und Felsbrocken die Fähigkeit der Raketen, tief einzudringen, einschränken würden, aber die unterirdische Oberfläche in Gaza-Stadt sei sandig und würde wenig Widerstand bieten, insbesondere wenn die JDAMs vom höchstmöglichen Punkt abgefeuert würden. Dennoch würde die israelische Armee nach Abwurf der JDAMs in einen Häuserkampf gehen müssen. Durch den Einsatz der Megabombe könnte die Armee jedoch ihre Verluste begrenzen.

Auf diplomatischer Ebene hat am Montag laut der iranischen Nachrichtenagentur IRNA Irans Präsident Ebrahim Raisi mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über die Situation im Nahen Osten gesprochen. Wie das syrische Präsidialamt am Montag mitteilte, war die Lage im Gazastreifen zudem Gegenstand eines Telefongesprächs zwischen dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und Russlands Wladimir Putin.