Bürgermeister: „Schönefeld wird ein cooler Ort“

Schönefeld -Schönefeld mit dem Hauptstadtflughafen BER erlebt einen Bauboom und will eine Aufwertung für die wachsende Gemeinde in Brandenburg erreichen. „Schönefeld wird ein cooler Ort“, sagte Bürgermeister Christian Hentschel (Parteilos) der Deutschen Presse-Agentur. „Hier entsteht eine Stadt auf der grünen Wiese.“ Ein 150 Hektar großes Entwicklungsgebiet mit Wohnquartieren für weitere 10.000 Einwohner soll in kommenden zehn Jahren am südlichen Berliner Stadtrand erschlossen sein. Er wolle eine lebenswerte Stadt mit Menschen, die sich in Schönefeld wohlfühlten, sagte Hentschel. „Das haben wir derzeit nicht.“